Литва почала терміново укріплювати кордон із Калінінградською областю РФ: перекидає додаткові війська

Кордон Литви з Калінінградською областю Росії посилять литовські військові. Відповідний превентивний захід уже погоджений, і розгортання очікується впродовж наступних кількох тижнів.

Про це оголосив міністр внутрішніх справ Литовської Республіки Мартинас Кателінас. 7 жовтня на своїй сторінці у Facebook він повідомив, що доручив міністру національної оборони Робертасу Каунасу "направити військовослужбовців для допомоги прикордонникам".

"Хочу чітко заявити: ситуація на кордоні Литви наразі спокійна, підстав для паніки немає. Розгортання військ є превентивним заходом, спрямованим на забезпечення готовності й запобігання інцидентам", – наголосив очільник МВС.

Кателінас пояснив, що рішення ухвалене з огляду "на вчорашній інцидент на латвійському кордоні й оцінку загальної безпекової ситуації". Також у Вільнюсі зважили на "ознаки того, що Росія може оголосити мобілізацію".

"Наш кордон надійно захищений. Ми стежимо за ситуацією в регіоні. Литва готова", – запевнив міністр.

Повний текст допису (мовою оригіналу). Джерело: Скриншот Facebook Martynas Katelynas

Що передувало

У Латвії відбувся напружений інцидент на кордоні з Білоруссю: група зі щонайменше 20 мігрантів у супроводі озброєних осіб у масках намагалася потрапити до країни, погрожуючи латвійським солдатам.

Через кілька годин після цього невідомі в масках знову з'явилися на латвійській території. Вони пошкодили електрощит і викрали дві камери прикордонного спостереження, після чого втекли в Білорусь до прибуття прикордонників.

Як писав OBOZ.UA, міністр охорони здоров'я Литви Лінас Кукураїтіс не виключив, що його держава може обмежити транзит російських громадян, якщо повідомлення про випадки легеневої чуми в Росії підтвердиться і хвороба становитиме загрозу. У такому разі питання розглядатимуть спільно з Європейським Союзом.