Літак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: на борту таки були українець і росіянин

Пасажирський літак, що прямував із Дубая до Тель-Авіва, передав код, який вказує на викрадення. Повітряне судно знизилося до підозрілої висоти та змінило курс у бік Саудівської Аравії.

У результаті інформація про викрадення літака не підтвердилася, а причиною інциденту стала абсурдна ситуація – бійка пілотів. OBOZ.UA з'ясував, що відомо про ситуацію, яка поставила на вуха весь Близький Схід.

Подробиці інциденту

Літак нібито передав наземному диспетчеру коди екстреної допомоги 7700 та 7500. Згідно з попереднім звітом, відразу після того, як літак подав сигнал про викрадення повітряного судна, у повітря було піднято два винищувачі Військово-повітряних сил Ізраїлю. Також були підняті саудівські винищувачі.

У свою чергу прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху та міністр оборони Ісраель Кац провели термінові консультації з питань безпеки. Джерело в службах безпеки наголосило, що "підтвердженої інформації про викрадення немає, пілот подав сигнал лиха".

Журналіст Субодх Кумар повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х, що в літаку було 180 пасажирів, включаючи понад 100 ізраїльтян. Також він підтверджує, що рейс, який прямував з Абу-Дабі до Тель-Авіва, був перенаправлений до Саудівської Аравії.

Сигнал лиха подали на шляху до Тель-Авіва Джерело: flightradar24

Бійка поламала всі плани польоту

На щастя, інформацію про викрадення повітряного судна і, як наслідок, загрозу теракту незабаром спростували. Ізраїльські медіа написали, що причина цієї ситуації – бійка між пілотами.

Авіакомпанія FlyDubai також підтвердила, що між пілотами літака сталася бійка на борту. У зв'язку з цим курс літака довелося терміново змінювати та сідати у саудівському аеропорту Табук.

Через що пілоти вирішили побитися та поставити під загрозу безпеку майже двох сотень людей, в авіакомпанії FlyDubai поки не розповіли.

В ізраїльських медіа була інформація, що один із пілотів нібито намагався розбити літак. Також повідомлялося, що літак взяли під контроль пілоти, які летіли як пасажири у відпустку.

"Дуже серйозної катастрофи вдалося уникнути. Наразі ведеться розслідування щодо другого пілота, і все більше доказів свідчить про те, що він мав намір узяти керування літаком у свої руки та розбити його разом із пасажирами на борту", – розповів високопоставлений ізраїльський чиновник.

Ізраїльське видання Israel Hayom повідомляє, що українець і росіянин все ж таки були на борту, але йдеться не про пілотів літака. Чоловіки з України та РФ справді були пілотами, але летіли як пасажири.

За попередньою інформацією, саме вони допомагали посадити пасажирський літак після конфлікту між екіпажем.

У літаку було багато крові Джерело: naya foriraq

Кадри з літака Джерело: naya foriraq

Літак терміново змінив маршрут Джерело: flightradar24

Нетаньяху розповів про напад із ножем

Нові подробиці інциденту озвучив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляють російські ЗМІ. За його словами, один із пілотів під час польоту поранив іншого ножем, після чого, ймовірно, намагався спровокувати падіння літака.

Нетаньяху розповів, що спілкувався з одним з ізраїльських пасажирів. Той повідомив, що літак увійшов у штопор і почав знижуватися. Пасажиру разом з одним із членів екіпажу вдалося потрапити до кабіни пілотів і знешкодити нападника, який, за словами прем'єра, намагався вивести з ладу системи літака. Інший член льотного екіпажу, який перебував на борту як пасажир, після цього допоміг стабілізувати повітряне судно.

Пасажирів, які допомогли запобігти катастрофі, Нетаньяху назвав героями, які врятували багато життів.

За словами ізраїльського прем'єра, пілота, який напав на колегу, заарештували, а наразі його допитують саудівські правоохоронці.

Авіаперевізник призупинив роботу

Авіакомпанія Flydubai ввечері 30 вересня оголосила призупинення всіх рейсів як до, так і з Ізраїлю "на час, який потрібен для розслідування".

"Це тимчасове призупинення дозволить відповідним органам провести свою роботу належним чином та встановити всі факти, пов’язані з інцидентом. Ми повністю віддані підтримці поточного розслідування та дотриманню найвищих стандартів безпеки в нашій мережі", – заявив авіаперевізник.

На який конкретно термін призупинено авіасполучення, компанія не уточнює. В Flydubai пообіцяли "переглянути рішення про призупинення, коли з’явиться більше інформації".

Інциденти з авіаперевізниками

Нагадаємо, Іран різко відреагував на новий виток економічного тиску з боку США, спрямований на ізоляцію цивільної авіації країни. Тегеран попередив сусідні держави про заходи у відповідь, якщо вони підкоряться вимогам Вашингтона і припинять обслуговування іранських авіакомпаній.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Венесуелі розбився легкомоторний літак, на борту якого перебувало семеро людей. Серед них – українська модель Софія Комар та двоє місцевих бізнесменів – брати Домінго Арнальдо та Гільєрмо Альфредо Амаро Чакон. Усі пасажири та члени екіпажу вижили, однак отримали травми, а інформації про їхній стан та місце госпіталізації наразі немає.