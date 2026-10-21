Лейпциг – не остання ціль: Путін дав наказ посилити диверсії в Європі – WSJ

Москва активізувала таємні операції проти країн НАТО на тлі відсутності бажаного для Кремля прогресу у війні проти України. Після спроби диверсії в німецькому аеропорту Лейпцига представник Кремля попередив німецьку сторону, що цей об’єкт не стане останньою ціллю Росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ). Наказ посилити диверсійні операції проти країн НАТО особисто віддав російський диктатор Володимир Путін.

Що відомо про спробу диверсії в Лейпцигу

На початку серпня 2026 року на аеродромі у східній Німеччині, де перебував український транспортний літак Ан-124, виявили безпілотник із вибухівкою. Літак використовувався для перевезення військової допомоги Україні. Дронами керували агенти російської військової розвідки.

Згодом стало відомо, що безпілотників було кілька. 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію у спробі диверсії в аеропорту Лейпцига. Москва відкидає ці звинувачення.

Після викриття операції представник Кремля зв’язався з колегою в німецькому уряді та попередив, що Лейпциг не буде останньою ціллю. Імені російського чиновника WSJ не розкриває.

Чому Росія посилює диверсії

Влітку в Москві зростало невдоволення через відсутність бажаних результатів як на фронті в Україні, так і в переговорах зі США. Україна не погодилася на вимоги Путіна, попри продовження бойових дій та дипломатичні контакти.

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф після поїздки до Москви особисто попередив європейських колег із розвідувальних служб і низку політиків про активізацію російських диверсійних операцій.

Які інциденти зафіксували в Європі

Після спроби диверсії в Лейпцигу в європейських країнах почастішали інциденти, які пов’язують із можливими російськими таємними операціями.

Зокрема, у серпні сталися підпали на підприємствах із виробництва безпілотників в Естонії та Польщі. Того ж місяця влада Словаччини заявила, що запобігла запланованому підпалу заводу з виробництва українських дронів на своїй території.

Крім того, протягом останніх тижнів Польща, Литва та Болгарія повідомляли про диверсії проти наземних станцій супутникового зв’язку Starlink.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині автомобіль протаранив захисну огорожу поблизу стоянки вантажних літаків. Інцидент стався на тлі попередніх випадків із підозрілими безпілотниками на території летовища.