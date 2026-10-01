Латвія готова розмістити на своїй території ядерну зброю: президент назвав умову

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував повідомлення про те, що Велика Британія запропонувала ядерний захист країнам-учасницям Об’єднаних експедиційних сил (JEF). За його словами, Рига готова до розміщення на території держави ядерної зброї, якщо НАТО ухвалить колективне рішення і виникне така необхідність.

Про це Рінкевичс заявив 30 вересня на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Андрісом Кулбергсом, повідомляє Delfi. Президент нагадав, що Конституція Латвії не містить заборони на розміщення ядерної зброї – на відміну від основного закону Литви, яка зараз виключає таку заборону зі своєї Конституції.

"У наших законах немає юридичних перешкод для розміщення ядерної зброї в Латвії", – сказав глава держави.

У 2003 році, коли Латвія готувалася вступити до НАТО, кожна країна-учасниця запевнила, що у неї не буде жодних обмежень для реалізації повного механізму колективної безпеки Альянсу, включаючи участь у системі ядерного стримування.

"Якщо така необхідність виникне і НАТО ухвалить таке колективне рішення, у Латвії буде розміщено ядерну зброю", – заявив Рінкевичс.

Водночас він підкреслив, що наразі жодних конкретних переговорів щодо розміщення ядерної зброї в Латвії не ведеться.

Рінкевичс зазначив, що за відсутності чинника ядерного стримування в Європі вже давно розгорілося б кілька конвенційних воєн. Застосування ядерної зброї це крайній захід, але воно стримує агресора від непередбачуваних або масштабних дій, вважає політик.

Пропозиція Британії

Велика Британія в межах ширшої оборонної співпраці запропонувала дев’ятьом європейським країнам свою "ядерну парасольку". Йдеться про Фінляндію, Данію, Естонію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію та Швецію.

Про британську ініціативу стало відомо під час візиту до Фінляндії першого морського лорда та начальника штабу ВМС Великої Британії адмірала сера Гвіна Дженкінса. У Гельсінкі він провів зустріч із головою парламентського комітету з питань оборони Гейккі Аутто.

Остаточне рішення щодо угоди країн, які входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF), можуть ухвалити під час зустрічі в Осло в листопаді.

"Ядерна парасолька" передбачає гарантії безпеки від держави, яка має ядерну зброю, для союзника без власного ядерного арсеналу. За словами Гейккі Аутто, Лондон демонструє готовність поглиблювати співпрацю в межах JEF, що відкриває додаткові можливості для оборонної взаємодії.

Як повідомляв OBOZ.UA, Сейм Литви підтримав поправку до Конституції, яка передбачає скасування заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. Для остаточного ухвалення поправка має пройти ще два голосування.

Перший остаточний етап голосування щодо ухвалення поправки запланований на 6 жовтня, а фінальне голосування – на 12 січня 2027 року. Для внесення змін до Конституції депутати мають проголосувати двічі з перервою щонайменше три місяці, причому кожного разу за поправку повинні виступити щонайменше 94 депутати зі 141.