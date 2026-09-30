Блог | Китайська нумерологія товариша Сі: панди отримали значно більше місця, ніж Україна

Усі, мабуть, бачили меми, як китайський генсек дивиться на містера Трампа під час візиту в США. Мені стало цікаво, а як візит було висвітлено в самому Китаї, тож я запросив детальний моніторинг у наших східних колег з SEC Newgate.

Моніторинг виявився скучним, як і вся комуністична ідеологія. Але не без нюансів, які нижче в максимально легкій формі – за допомогою цифр.

11 – саме стільки років минуло з попереднього державного візиту Сі до США. Китайські тексти згадують цю цифру майже в кожному абзаці разом із тим, що лідери обмінялися візитами за пів року, чого раніше ніколи не було.

60 – стільки років, за версією China Newsweek і The Paper, американські президенти не зустрічали іноземних гостей на авіабазі Ендрюс: востаннє це робив Кеннеді в 1962 році з британським прем'єром Макмілланом. Між тим, світові медіа, вслід за американським C-SPAN використовували іншу дату: в 2015 році Обама зустрічав там папу Франциска. Але для китайського читача шістдесят звучить красивіше.

21 залп прозвучав на честь Сі, і це максимально детально і смаковито описали всі китайські медіа, не забувши згадати також гімни, червону доріжку й чергу з китайської діаспори вздовж дороги до готелю.

4 типи літаків пролетіли над церемонією: B-2, B-1B, F-22 і F-16. Офіційні китайські медіа подали проліт як вияв пошани. Натомість опозиційні китайськомовні видання діаспори прочитали цей проліт як демонстрацію сили, бо всі ці літаки нещодавно брали участь в операції проти Ірану.

Три рази CGTN вживає в цитатах Трампа слово слово "величний" (great): величний лідер, величний момент, величний візит. І додає, що це слово звучало ще багато разів щодо їхнього лідера. Тут цікаво, що в англомовних спічах, що доступні публічно, американський президент ні разу не називає саме Сі величним, тільки візит, захід, подію тощо – справді багато разів. А от китайські видання посилаються на "величного лідера" під час закритий переговорів. Сам Сі також багато разів вживав слово great, хто б сумнівався.

Три слова Пекін вважає головним політичним результатом візиту. У травні сторони домовилися будувати "конструктивні відносини стратегічної стабільності", тепер додали уточнення "на основі поваги, справедливості й рівності". При цьому рівність означає рівні суверенітети без вищого й нижчого, тобто Пекін вписав у спільну домовленість принцип рівного статусу з США. Справедливість – щоб сторони грали в одну гру з ненульовою сумою. З повагою і так все ясно.

26 годин Білий дім чекав після переговорів, перш ніж оприлюднити свою заяву. Китайська сторона свою версію видала одразу, і в ній якраз про рівність і повагу. Американська заява закінчується тезою, що мир найміцніший тоді, коли Америка веде з позиції сили.

0 спільних заяв і спільних пресконференцій. Китайські медіа цього не згадують.

8 пунктів консенсусу, які 26 вересня оприлюднили китайські медіа. Нова формула відносин. Взаємна підтримка самітів АТЕС у Шеньчжені й G20 у Маямі. Іран має виконати зобов'язання не створювати ядерну зброю, і ніхто не може брати плату за прохід міжнародними водними шляхами. Китай і США були союзниками в Другій світовій війні. Торговельні домовленості. Спільна боротьба з наркотиками, в межах якої затримали кілька десятків підозрюваних. Діалог про штучний інтелект, наступний раунд у листопаді. І пара панд для зоопарку Атланти. Без жартів, ось ці 8 пунктів.

Одна конкретна тема, яку назвав Білий дім: американські фермери й доступ до китайського ринку. Тож перелік результатів візиту фактично склала китайська сторона.

30 мільярдів доларів взаємного зниження мит, яке обидві сторони записали собі в досягнення.

100 000 американських школярів і студентів, яких Китай запросить за п'ять років. Попередню ціль у 50 тисяч нібито виконали на два з половиною роки раніше.

Дві панди, Пінпін і Фушуан, їдуть до Атланти.

Одна згадка України. У звіті Сіньхуа про переговори сказано, що лідери "обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході, української кризи й Корейського півострова".