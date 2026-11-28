Китаї добудували першу гілку найдовшого у світі підводного автотунелю: що відомо про мегапроєкт

Правий тунель автомагістралі "Хайтай", що проходить під річкою Янцзи у Китаї досяг південного берега. Цей тунель, який китайські медіа називають "колосальним подвигом сучасної інженерії", стане найдовшим у світі підводним автотунелем, який будують щитовим методом.

Безпосередньо під руслом китайський тунелепрохідний щит пройшов близько 7,5 км трохи більше ніж за рік. Подробиці щодо реалізації мегапроєкту повідомляє видання Interesting Engineering.

Завершено першу гілку найдовшого підводного автотунелю у світі

Видання зазначило, що правий тунель автомагістралі Хайтай під річкою Янцзи у четвер, 26 листопада, вивели на південний берег. Загалом передбачено будівництво двох паралельних тунелів.

Споруджується автотунель щитовим методом – з використанням китайського тунелепрохідного щита Jianghai діаметром 16,64 м.

Він бурив скельні породи та прокладав шлях через мул на дні річки упродовж 14 місяців, подолавши під руслом 7,46 км. За словами керівника щитових робіт компанії China Railway 14th Bureau Group Мена Дефена, в середньому машина за добу проходила близько 20 км.

Будівельний майданчик тунелю... Джерело: Цзі Чунпен / Сіньхуа Розгорнути

Двотрубний тунель протяжністю близько 39 кілометрів, з яких 11,2 кілометра припадають на перетин річки, з'єднає район Хаймень міста Наньтун з містом Тайцань, що входить до складу Сучжоу.

Коли проєкт буде завершено, поїздка з Наньтуна до Сучжоу або Шанхаю займатиме близько 10 хвилин.

Тунель являтиме собою шестисмугову автомагістраль із двостороннім рухом і розрахунковою швидкістю 100 км/год. На відміну від мосту, він не заважатиме жвавому судноплавству на Янцзи, менше впливатиме на екоситему річки і працюватиме за умов туману чи тайфунів.

Будівництво тунелю "Хайтай" розпочалося у вересні 2022 року. Проходку з північного берега почали у квітні 2025 року, у русло щит увійшов у вересні.

Вартість проєкту оцінюється в 35,741 млрд юанів (близько 244 млрд грн).

Рух тунелем планують відкрити у 2028 році.

"Ця віха збігається із ширшими зусиллями Китаю щодо модернізації своєї національної транзитної мережі. У липні Міністерство транспорту представило план побудови безперебійної, інтегрованої транспортної системи до кінця 15-го п'ятирічного плану у 2030 році. Чиновники використовують цю національну стратегію для поєднання різних видів транспорту. Пасажирські перевезення стануть набагато зручнішими, а вантажна логістика отримає значне підвищення ефективності. Окрім основних транзитних вузлів, план об'єднує транспорт з туризмом і зміцнює сільські пасажирські, вантажні та транспортні мережі. Такі мегапроекти, як тунель "Хайтай", закріплять це швидше та краще пов'язане майбутнє", – зазначає Interesting Engineering.

Неподалік від гирла Янцзи триває будівництво тунелю Чунтай для високошвидкісних поїздів зі швидкістю близько 350 км/год.

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