Китай створив ліси з 66 млрд дерев: що з ними не так

Китай за майже пів століття висадив 66 млрд дерев у межах масштабної програми зупинення поширення пустель і боротьби зі зміною клімату. Однак нове дослідження показало, що штучно створені ліси, попри швидше зростання дерев і здатність активніше поглинати вуглекислий газ, не можуть повноцінно замінити природні екосистеми.

Про це пише Futura Sciences із посиланням на дослідження, опубліковане наприкінці травня в журналі Geophysical Research Letters. Науковці порівняли розвиток штучних і природних лісів у Китаї та з’ясували, що перевага перших у швидкості росту має обмежений часовий характер.

Китай висадив 66 млрд дерев у межах масштабної програми

З 1978 року Китай реалізує один із найбільших у світі проєктів з лісовідновлення, відомий як "Велика зелена стіна". Його мета – перетворити на лісові масиви посушливі степові території Внутрішньої Монголії, стримати просування пустель Гобі й Такла-Макан, а також збільшити здатність країни поглинати вуглекислий газ.

За цей час у межах програми висадили 66 млрд дерев. До 2050 року планують посадити ще 34 млрд.

До 2050 року в Китаї плануют... Джерело: Getty Images Розгорнути

Збільшення площі лісів у Китаї відбулося не лише завдяки новим насадженням, а й завдяки захисту природних лісових територій. Це дало науковцям змогу порівняти, як штучні та природні ліси реагують на зміни клімату.

Штучні ліси ростуть на 66% швидше

Дослідники вивчали, як на розвиток лісів впливають різноманітність деревних порід, щільність рослинного покриву та вік насаджень. Окрему увагу приділили тому, як природні й штучні ліси реагують на підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері та кліматичні зміни.

Для цього науковці використали супутникові дані й відстежували індекс листкової поверхні – показник, який характеризує щільність лісового покриву.

Головний результат дослідження: дерева у штучно створених лісах ростуть на 66% швидше, ніж у природних. Крім того, вони активніше реагують на збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері.

Як пояснює дослідник ландшафтної екології Пекінського університету Юхан Луо, який брав участь у роботі, більшість глобальних моделей екосистем не розрізняють типи лісів і недостатньо враховують зміни, пов’язані з віком насаджень. Водночас штучні ліси дедалі частіше використовують у стратегіях боротьби зі зміною клімату, тому важливо точніше оцінювати їхню роль.

Науковці виділяють два основні чинники, які пояснюють різницю у швидкості росту.

Перший – вибір деревних порід. Під час створення штучних лісів перевагу часто надають видам, які швидко розвиваються. Серед них – евкаліпти та тополі.

Другий чинник – активний догляд за насадженнями. У штучних лісах регулярно усувають рослинність, яка конкурує з молодими деревами за ресурси, а також удобрюють саджанці. Такий підхід сприяє швидшому росту.

Отже, штучні ліси можуть ефективніше накопичувати біомасу на початкових етапах розвитку. Проте саме ця перевага не означає, що вони забезпечують краще довгострокове зберігання вуглецю або є стійкішими до кліматичних змін.

Чому природні ліси залишаються незамінними

Як наголошує Юхан Луо, штучні насадження є потужним інструментом поглинання вуглецю в короткостроковій перспективі, але їхня перевага з часом обмежується. Для тривалого зберігання вуглецю та стійкості екосистем природні ліси залишаються незамінними.

Інші дослідження китайських лісів також свідчать про складнішу картину. Зокрема, вони показали, що в перші роки природні ліси накопичують більше вуглецю в надземній частині, ніж штучні насадження. Водночас такі порівняння потребують обережності, оскільки результати залежать від місцевих умов і характеристик конкретних лісових масивів.

Тому швидкість росту дерев не може бути єдиним критерієм ефективності лісовідновлення. Важливо враховувати, скільки вуглецю ліс здатен зберігати протягом десятиліть і наскільки стійкою буде екосистема.

Штучно насаджені ліси в Китаї – парк Хайхун. Джерело: Getty Images

Чому важливо не лише скільки, а й що та як висаджувати

Висновки дослідження ставлять під сумнів підхід, за якого успішність програм лісовідновлення оцінюють передусім за кількістю висаджених дерев або площею нових насаджень.

За словами Луо, управління земельними ресурсами відбувається за складнішими механізмами, ніж вважали раніше. Значення мають не лише масштаби посадок, а й час їх проведення, вибір деревних порід та подальший догляд за лісами.

Ці висновки важливі не лише для Китаю. У багатьох країнах світу програми лісовідновлення також оцінюють за площею висаджених територій, хоча для боротьби зі зміною клімату принципове значення має те, скільки вуглецю ці ліси реально зможуть накопичити й утримувати протягом тривалого часу.

Таким чином, дослідження не заперечує користі масштабного висаджування дерев, але показує його обмеження: швидке зростання штучних насаджень не робить їх повноцінною заміною природним лісам. Головне завдання – не просто висадити якомога більше дерев, а створити стійкі екосистеми, здатні виконувати свою роль упродовж багатьох десятиліть.

Як повідомляв OBOZ.UA, масштабне озеленення в Китаї мало несподівані наслідки. Штучні ліси порушили природний водний баланс і спричинили дефіцит води в густонаселених регіонах країни.