Кім Чен Ин може зустрітися з Трампом, але висуне жорсткі умови: у Reuters розкрили подробиці

Президент США Дональд Трамп прагне поновити переговори з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Однак цьогоріч шанси на їхню зустріч зменшилися.

Пхеньян не демонструє зацікавленості до переговорів щодо стримування його ядерної програми. Подробиці повідомляє Reuters.

Кім не поспішає зустрічатися з Трампом

П'ять джерел видання стверджують, що серед посадовців США і Південної Кореї вважають, що шанси на зустріч між президентом Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином цього року зменшуються.

Трамп був єдиним президентом США, котрий зустрічався з північнокорейським диктатором, він прагнув поновити переговори з Північною Кореєю, але Пхеньян не виявив особливого інтересу до дипломатії, спрямованої на стримування його ядерної програми.

"США не отримали жодної відповіді від Північної Кореї щодо проведення зустрічі Трампа та Кіма, і до регіонального саміту в Китаї наступного місяця, де вона може відбутися, залишилося мало часу, заявили п'ять осіб, четверо з яких отримали брифінг від високопосадовців США та Південної Кореї,", – йдеться у повідомленні.

Північнокорейські державні ЗМІ заявили, що Пхеньян висуне жорсткі умови для згоди на двосторонній саміт, можливо, включно з послабленням санкцій, навіть попри те, що сестра Кіма, котра має значний вплив у країні, заявила, що між двома лідерами "чудові" стосунки.

Публічно Трамп у серпні заявляв, що планує зустрітися з Кімом пізніше цього року, і що лідер Північної Кореї відреагував на його звернення.

Розвідувальне агентство Південної Кореї повідомило законодавцям наприкінці минулого місяця, що існує 50% ймовірність того, що Трамп і Кім зустрінуться на полях саміту групи Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 18-19 листопада в Шеньчжені, Китай.

Однак днями Трамп заперечив існування конкретних домовленостей щодо такої зустрічі під час зустрічі АТЕС або регіонального саміту на Філіппінах, також у листопаді.

"Я дуже добре з ним ладнаю, і я не впевнений, що хтось просить про зустріч", – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Інший південнокорейський чиновник, знайомий з цим питанням, заявив, що Пхеньян не зробив жодних кроків, які б свідчили про підготовку до зустрічі з Трампом.

Минулого тижня посол Сеула у Вашингтоні Кан Кьон Хва заявив, що жодного конкретного прогресу у напрямку саміту Трампа та Кіма не досягнуто.

"Президент Трамп протягом свого першого терміну провів три історичні саміти з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, які стабілізували ситуацію на Корейському півострові. Політика США щодо Північної Кореї не змінилася. Президент Трамп залишається відкритим для переговорів з Кім Чен Ином без будь-яких попередніх умов. Наразі жодних зустрічей не оголошується. Лідери зустрінуться у відповідний час", – сказав чиновник Білого дому на умовах анонімності.

Минулого місяця високопосадовець США заявив журналістам, що Трамп "готовий" поговорити з Кімом і що "м'яч повністю на боці Північної Кореї".

Саміт Трампа і Кіма може відбутися раптово

Анкіт Панда, старший науковий співробітник Програми ядерної політики Фонду Карнегі за міжнародний мир, вважає, що ймовірність зустрічі Трампа та Кіма на саміті АТЕС становить менше 10%.

"Якщо Трамп хоче зустрічі з Кімом, я думаю, що північнокорейці шукають дорогого публічного сигналу", – сказав Панда, стверджуючи, що нещодавнє рішення США скоротити навчання з Південною Кореєю було недостатнім.

Вашингтон час від часу звертався за допомогою до Китаю, який підтримує тісні зв'язки з Кім Чен Ином, щодо посередництва на переговорах з Північною Кореєю.

Але переговори між Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном, які мають продовжитися в рамках АТЕС, не призвели до проривів у відносинах з Пхеньяном.

"Дві Кореї технічно залишаються у стані війни згідно з перемир'ям, яке поклало край бойовим діям у Корейській війні 1950-53 років. США розмістили близько 28 500 військовослужбовців та військову техніку в Південній Кореї для спільної оборони від Північної Кореї, яка займається розробкою ядерної зброї та балістичних ракет. Південнокорейські чиновники, посилаючись на оцінки приватних дослідницьких груп, заявили, що Північна Корея має від 80 до 120 ядерних боєголовок", – йдеться у матеріалі.

Зустрічі Трампа з Кімом у 2018 та 2019 роках, хоча й були історичними, не дали жодних конкретних результатів.

"Я не знаю, коли вони зустрінуться", – сказала посол США в Південній Кореї Мішель Стіл на заході в Сеулі, організованому Американською торговою палатою в Кореї в середу.

На думку дипломатки, якби зустріч очільників двох держав таки вдалося організувати – про це оголосили би ледь не в останній момент.

"Якщо це станеться, то це станеться наступного дня або протягом кількох днів після повідомлення", – зазначила Стіл.

Як повідомляв OBOZ.UA, днями у мережі поповзли чутки, що Кім Чен Ин міг впасти у кому після крововиливу у мозок.

А до того у Південній Кореї розкрили, на яку хворобу страждає диктатор КНДР.