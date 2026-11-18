Хотіла звинуватити Україну: Росія готувала диверсію в Польщі з багатьма жертвами – медіа

Польські спецслужби запобігли кривавій російській провокації на польсько-російському кордоні. Її Росія планувала здійснити накрикінці жовтня – початку листопада, звинуватити у загибелі великої кількості людей Москва збиралася Україну.

Метою теракту, який почали порівнювати з Гляйвіцькою провокацією, влаштованою нацистською Німеччиною для нападу на Польщу у 1939 році, було, зокрема, припинення військової допомоги союзників Україні. Подробиці розкрило польське видання Rzeczpospolita з посиланням на джерела.

Росія планувала криваву операцію під чужим прапором

Як зазначає видання, російські спецслужби наприкінці жовтня – на початку листопада планували диверсію на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ. Провокація мала призвести до великої кількості жертв, а відповідальність за неї планували покласти на Україну.

Джерела Rzeczpospolita розповіли, що попередження про можливу провокацію надійшло від спецслужб країн-партнерів. Про ймовірну підготовку диверсії застерігали й аналітики польської розвідки.

"Ми мали інформацію про конкретні об’єкти, де мав статися напад. Росіяни розраховували на велику кількість жертв", – розповіло одне із джерел видання.

Інший співрозмовник газети порівняв задум із так званою Гляйвіцькою провокацією – операцією нацистської Німеччини під чужим прапором, проведеною 31 серпня 1939 року. Він зазначив, що кордон мала перетнути певна кількість людей, котрих могли застрелити. Біля вбитих же планувалося залишити "докази українського походження".

"Метою було припинити допомогу Україні", – зазначило джерело.

Польські спецслужби активізувалися після появи на російському боці кордону офіцерів, які координують диверсійні операції. За даними Rzeczpospolita, ці задачі виконують співробітники російської зовнішньої військової розвідки.

Наприкінці жовтня в прикордонних відділках поліції посилили присутність правоохоронців з інших регіонів країни. Додаткові сили направили також до Прикордонної служби та Агентства внутрішньої безпеки. У Вармінсько-Мазурському воєводстві провели навчання спецпризначенців і Сил територіальної оборони.

"Метою було стримування, але також і можливість дій на випередження", – пояснив співрозмовник видання.

Журналісти поцікавилися у міністра-координатора спецслужб Польщі Томаша Семоняка, чи планувала Росія теракт на об’єкті, де могла перебувати велика кількість людей.

Той відповів, що не може підтвердити такі наміри, однак наглосив: польська сторона не розголошує всю інформацію, якою володіє.

"Якщо ми вжили певних заходів, це тому, що визнали загрозу реальною", – заявив міністр.

Він назвав вжиті заходи адекватними рівню загрози.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Польщі судитимуть українця за допомогу російським диверсантам у підриві залізниці.

Також у цій країні двох українців затримли за підозрою у шпигунстві та підготовці диверсій на замовлення РФ.