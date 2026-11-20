Казахстан отримав китайський військово-транспортний літак Y-9E: що про нього відомо
Літак призначений для переве...
Джерело: x.com/modgovkz
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Казахстан поповнив парк військово-транспортної авіації китайським літаком Y-9E. Повітряне судно прибуло до Алмати в межах планової модернізації авіаційного парку країни.
Літак призначений для перевезення військових, техніки та вантажів, а також може використовуватися для десантування й медичної евакуації. Про це повідомило Міністерство оборони Казахстану.
Які характеристики має Y-9E
Y-9E – середній багатоцільовий військово-транспортний літак китайського виробництва. Він оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами, має високорозташоване крило, герметичну вантажну кабіну та задню вантажну рампу.
Максимальна швидкість літака становить близько 660 км/год, практична дальність польоту – до 5700 км, а вантажопідйомність – до 25 тонн. Екіпаж зазвичай складається з трьох-чотирьох осіб.
Y-9E може перевозити особовий склад, військову техніку, вантажі та матеріально-технічне забезпечення. Також він здатний десантувати людей і вантажі, а після встановлення відповідного обладнання – евакуювати поранених.
Казахстан отримав китайський...
Джерело: x.com/modgovkz
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Яке українське коріння має літак
Розробником і виробником Y-9E є китайська компанія Shaanxi Aircraft Corporation, яка входить до державної авіабудівної корпорації AVIC.
Експортна версія Y-9E створена на основі військово-транспортного літака Y-9, який, своєю чергою, розробили на базі модернізованого Y-8. Основою для Y-8 став радянський транспортний літак Ан-12, створений київським конструкторським бюро "Антонов".
Крім того, у 2002 році Shaanxi Aircraft Corporation уклала угоду про технічну співпрацю з українським підприємством "Антонов". Водночас безпосереднім розробником і виробником Y-9E залишається китайська авіабудівна промисловість.
Казахстан отримав китайський...
Джерело: x.com/modgovkz
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Як повідомляв OBOZ.UA, Казахстанський нафтопереробний завод "Конденсат" у Західноказахстанській області планує переробляти російську нафту, а до 70% виробленого бензину та дизельного пального постачати назад до Росії. Решту нафтопродуктів залишатимуть на внутрішньому ринку Казахстану.
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