Казахстан отримав китайський військово-транспортний літак Y-9E: що про нього відомо

Казахстан поповнив парк військово-транспортної авіації китайським літаком Y-9E. Повітряне судно прибуло до Алмати в межах планової модернізації авіаційного парку країни.

Літак призначений для перевезення військових, техніки та вантажів, а також може використовуватися для десантування й медичної евакуації. Про це повідомило Міністерство оборони Казахстану.

Які характеристики має Y-9E

Y-9E – середній багатоцільовий військово-транспортний літак китайського виробництва. Він оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами, має високорозташоване крило, герметичну вантажну кабіну та задню вантажну рампу.

Максимальна швидкість літака становить близько 660 км/год, практична дальність польоту – до 5700 км, а вантажопідйомність – до 25 тонн. Екіпаж зазвичай складається з трьох-чотирьох осіб.

Y-9E може перевозити особовий склад, військову техніку, вантажі та матеріально-технічне забезпечення. Також він здатний десантувати людей і вантажі, а після встановлення відповідного обладнання – евакуювати поранених.

Казахстан отримав китайський... Джерело: x.com/modgovkz Розгорнути

Яке українське коріння має літак

Розробником і виробником Y-9E є китайська компанія Shaanxi Aircraft Corporation, яка входить до державної авіабудівної корпорації AVIC.

Експортна версія Y-9E створена на основі військово-транспортного літака Y-9, який, своєю чергою, розробили на базі модернізованого Y-8. Основою для Y-8 став радянський транспортний літак Ан-12, створений київським конструкторським бюро "Антонов".

Крім того, у 2002 році Shaanxi Aircraft Corporation уклала угоду про технічну співпрацю з українським підприємством "Антонов". Водночас безпосереднім розробником і виробником Y-9E залишається китайська авіабудівна промисловість.

Казахстан отримав китайський... Джерело: x.com/modgovkz Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, Казахстанський нафтопереробний завод "Конденсат" у Західноказахстанській області планує переробляти російську нафту, а до 70% виробленого бензину та дизельного пального постачати назад до Росії. Решту нафтопродуктів залишатимуть на внутрішньому ринку Казахстану.