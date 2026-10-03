Картину Ван Гога виставлять на торги: скільки хочуть за "Квітучі каштани"

Картину видатного нідерландського художника-постімпресіоніста Вінсента Ван Гога виставлять на огляд перед продажем "майже міфічної" приватної колекції. Його "Квітучі каштани" ("Châtaigniers en fleurs"), які автор створив в останні місяці свого життя, оцінюють у 180 мільйонів доларів.

Цю картину Ван Гога виставлять на аукціон разом з 11 іншими творами таких майстрів, як Сезанн і Моне. Про це пише The Guardian.

Вона та інші роботи зі згаданої приватної колекції не були показані публічно протягом десятиліть. Ця колекція мала "майже міфічний статус", її порівнювали з мініатюрною версією паризького Музею д’Орсе.

Що відомо про картину

Картина "Квітучі каштани" була написана олією на полотні у травні 1890 року, незабаром після того, як Ван Гог прибув до французького села Овер-сюр-Уаз. Він помер лише кількома тижнями пізніше.

"Квітучі каштани" Ван Гога. Джерело: Sotheby's New York/Blaquier-Arrieta collection Розгорнути

Ван Гог написав щонайменше чотири великі картини з зображенням каштанів в Овер-сюр-Уазі в період оптимізму та енергійності після виписки з психіатричної лікарні в Сен-Ремі-де-Провансі.

Після його смерті в липні 1890 року картина "Квітучі каштани" перейшла до його брата Тео. Наступним власником став Джордж Гард "Бадді" ДеСільва, американський автор пісень і кінопродюсер, який був одним із засновників лейблу Capitol Records.

Більшість робіт художника цього періоду зараз виставлені у провідних музеях світу, але "Châtaigniers en fleurs" – це один із 12 шедеврів імпресіонізму та сучасного мистецтва з колекції аргентинської колекціонерки Неллі Арріети де Блак’єр, яка померла у 2020 році.

Це одна з лише восьми картин, які Ван Гог створив в Овер-сюр-Уазі, і які зараз перебувають у приватних колекціях.

Філіп Хук, колишній директор відділу імпресіонізму та сучасного мистецтва аукціонного дому Sotheby’s, назвав відкриття колекції для покупців "історичним моментом".

"Протягом десятиліть колекція була предметом легенд: про неї шепотілися, її приховували від широкої публіки, і вона набула майже міфічного статусу у світі мистецтва. Це одна з останніх великих приватних колекцій імпресіонізму та постімпресіонізму, яка була сформована в той час, коли видатні твори великих майстрів ще були доступними", – сказав він.

На аукціоні Sotheby’s також буде виставлено картину Поля Сезанна "Арлекін", написану наприкінці 19 століття, оціночна вартість якої становить 150 мільйонів доларів.

Ці роботи будуть продані разом з 10 іншими визначними творами Каміля Піссарро, П’єра-Огюста Ренуара, Едгара Дега, Клода Моне, Поля Гогена, Альфреда Сіслея, Андре Дерена, Анрі де Тулуз-Лотрека та Моріса де Вламінка.

Очікується, що загальна вартість 12 картин із колекції перевищить 450 мільйонів доларів. Деякі з цих робіт були виставлені в лондонському філіалі Sotheby’s на два дні, а частина з них буде доставлена літаком до Тайбея, а потім до Гонконгу та Парижа перед аукціоном, який відбудеться 18 листопада в Нью-Йорку.

Картина Ван Гога буде виставлена в Гонконзі з 13 по 15 жовтня та в Парижі з 19 по 23 жовтня.

Як повідомляв OBOZ.UA, 22 жовтня в аукціонному домі Sotheby's у Парижі (Франція) нового власника знайде картина Клода Моне "Іриси" – шедевр останніх років життя художника. Очікується, що витвір мистецтва буде продано за 22-30 мільйонів євро, рекордну для країни ціну.