Картина за 30 доларів виявилася шедевром: за скільки витвір мистецтва продали на аукціоні

У США відвідувач блошиного ринку знайшов справжній скарб, заплативши за нього всього 30 доларів. Ідеться про картину американської художниці Гертіруди Аберкромбі "Мушлі олдермена Мерріама" (Alderman Merriam’s Shells), створену в 1951 році. Її вдалося продати за 1 352 600 доларів.

Полотно пішло з молотка у Freeman's, найстарішому аукціонному домі у Сполучених Штатах. The Art Newspaper передає, що ця ціна – новий рекорд для Гертіруди Аберкромбі, мистецькі витвори якої зросли в ціні в останні роки.

Alderman Merriam’s Shells. Джерело: Freeman's

"Мушлі олдермена Мерріама" знайшли влітку 2026-го на розпродажі одного з маєтків у штаті Мічиган. Після цього картину, її походження та авторство дослідили фахівці. Зрештою, Сьюзен Вайнінгер, експертка із творчості Аберкромбі, підтвердила: це оригінальне полотно, якому 75 років.

Першопочатково експерти прогнозували, що "Мушлі" можна продати за 250 000 доларів, утім справжня ціна на аукціоні виявилася більш ніж у п'ять разів вищою.

Історія "Мушлів олдермена Мерріама"

Розміри картини – приблизно 38 на 30,5 сантиметрів (15 на 12 дюймів). Вона виконана олійними фарбами, а її оригінальна рамка збереглася в хорошому стані.

Відомо, що через рік після написання картини художниця обміняла "Мушлі олдермена Мерріама" на неназвані хірургічні послуги в лікаря Джона Рейнольдса з Каламазу (місто, розташоване в південно-західній частині штату Мічиган). Востаннє лікар виставляв полотно у "Дизайн-центрі" в Чикаго (Іллінойс) у 1953-му, але після цього "Мушлі" не були доступні для публіки.

"Аберкромбі, безумовно, могла би створити зображення в перспективі, в якому об'єкти здавалися б існуючими в правдоподібному середовищі, але "Мушлі олдермена Мерріама" демонструють більш абстрактний, лімінальний простір... Вони ніби майже плавають на поверхні картини", – описували стиль полотна експерти Freeman's.

Підпис авторки Гертіруди Аберкромбі. Джерело: Freeman's

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