Ізраїль попередив США про загрозу застосування Іраном хімічної зброї: у NYT розкрили подробиці

Ізраїль передав США розвіддані щодо можливого застосування Іраном хімічної зброї. Такий варіант, мовляв, нині розглядає Тегеран.

У США ці дані когось стривожили, а в когось – викликали підозри щодо мотивів Ізраїлю, діями якого може керувати бажання підштовхнути президента Дональда Трампа до відновлення масштабних бойових дій проти Ірану. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Ізраїль попередив США про можливі плани Ірану щодо хімічної зброї

За даними видання, Ізраїль поділився зі Сполученими Штатами розвідувальними даними, в яких стверджується, що Іран розглядає можливість застосування хімічної зброї проти своїх супротивників. За словами джерел The New York Times, у частини посадовців повідомлення викликало занепокоєння, у частини – скепсис.

"Деякі американські чиновники вважають повідомлення ізраїльської розвідки частиною кампанії тиску уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, спрямованої на те, щоб переконати адміністрацію Трампа повернутися до масштабних бойових операцій проти Ірану. Інші чиновники вважають, що до погроз слід поставитися серйозно, враховуючи нещодавні попередження про підготовку Ірану до нападів на американців", – зазначено у матеріалі.

Цією інформацією Ізраїль поділився також з офіційними особами країн Перської затоки.

"Дехто сумнівався в тому, що Іран розробляє плани щодо застосування хімічної зброї, і вважає, що Ізраїль намагається підштовхнути Сполучені Штати та їхніх партнерів до повернення до більш інтенсивної фази війни", – пише The New York Times.

У США заяви про іранську хімічну зброю, яка або вже є у Тегерана, або незабаром з'явиться, лунають вже кілька десятиліть поспіль. У 2003 році Іран підтвердив, що ці заяви були небезпідставними і хімічну зброю в країні таки було розроблено під час ірано-іракської війни у 1980-х роках. Однак згодом, запевняв Тегеран, її було ліквідовано.

"В останні роки Сполучені Штати публічно заявляли у своїх щорічних несекретних оцінках розвідки, що Іран, "ймовірно, прагне" продовжити свої дослідження та розробки хімічної зброї. Тегеркан публічно заперечував наявність хімічної зброї та раніше називав такі звинувачення психологічною війною, яку ведуть Ізраїль та Нетаньягу", – зазначили у NYT.

Видання додає, що після восьми місяців війни Сполучені Штати та Іран перебувають у певному режимі очікування, вивчаючи можливість дипломатичного прориву та готуючись до відновлення військових дій.

"Дебати щодо нових розвідувальних даних показують, наскільки напружений момент і наскільки можливі серйозні помилки. Американські чиновники заявили, що адміністрація Трампа не має наміру використовувати ядерну зброю, але іранські чиновники не такі впевнені. Нетаньягу бореться за своє політичне виживання після того, як йому не вдалося забезпечити чіткий шлях до формування уряду на виборах минулого тижня. Деякі аналітики вважають, що він може намагатися використати надзвичайну ситуацію в галузі безпеки як важіль впливу, щоб змусити лідерів опозиції приєднатися до нього в коаліції", – підкреслили у матеріалі.

У нещодавніх розмовах з американськими розвідувальними службами та іншими посадовцями протягом останніх двох тижнів ізраїльські чиновники зображували загрозу хімічної зброї як більш нагальну, ніж амбіції Ірану розробити ядерну зброю. При цьому навчання для цивільного населення не включають підготовку до застосування хімічної зброї як основну частину навчань.

"Командування також не робило широких нагадувань своїм офіцерам чи громадськості щодо правил безпеки на випадок такої можливості, за словами двох посадовців підрозділу, які говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мали права спілкуватися зі ЗМІ. Ізраїльські військові відмовилися від коментарів", – пише видання.

Протягом останніх тижнів американські військові наростили у регіоні сили. Військові кораблі, винищувачі та бомбардувальники перебувають у готовності до проведення кампанії з ударів по Ірану у разі, якщо впісля проміжних виборів до Конгресу Трамп віддасть такий наказ.

Водночас американські та інші дипломати намагаються досягти угоди з Іраном, яка б знову відкрила Ормузьку протоку, вирішила питання ядерної програми Тегерана та відклала подальші військові дії. Нарощування сил може бути спрямоване як на підтримку цих дипломатичних зусиль, так і на підготовку до повернення до війни.

Розвідувальні служби США давно відстежують розробку Іраном хімічної зброї, яка заборонена міжнародним правом. За словами американських чиновників, ізраїльські розвідувальні служби повідомили американським колегам, що, на їхню думку, Іран швидко розвиває технологію для розміщення такої зброї на ракеті або для її таємного ввезення до Ізраїлю чи іншої країни для атак.

Для деяких американських чиновників розмови про загрозу хімічної зброї з боку Ірану викликали нагадування про недосконалі дані американської розвідки 2002 року щодо зброї масового знищення в Іраку. На той час Ірак здебільшого відмовився від своїх ядерних, хімічних та біологічних програм або заморозив їх, але розвідувальні служби США повідомили Білому дому президента Джорджа Буша-молодшого, що їхня оцінка щодо наявності в Іраку такої зброї була беззаперечною.

Люди, ознайомлені з новими розвідданими, мали різні думки щодо того, як швидко – або ефективно – Іран може розгорнути хімічну зброю. Хоча встановлення хімічної зброї на балістичну ракету нескладне, забезпечення того, щоб зброя могла ефективно розпорошувати хімічний агент, є складним, за словами експертів зі зброї та американських чиновників. Контрабанда бомби через кордон також створює труднощі.

Також можливим є використання безпілотників для доставки хімічної зброї.

Регіональний чиновник заявив, що Ізраїль представив країнам Перської затоки заяви про те, що Іран працює над тим, щоб зробити свою хімічну зброю оперативно придатною. Ізраїльські чиновники не надали доказів, але коротко поінформували чиновників про свої оцінки, які, за словами чиновника, уряди країн Перської затоки вважають несерйозними.

Білий дім не прокоментував ситуацію, але американський чиновник заявив, що Трамп захистить Америку та її союзників від будь-якої потенційної загрози. У ЦРУ відмовилися від коментарів.

Речник офісу пана Нетаньягу заявив, що "Ізраїль уважно стежить за кожною загрозою, яку становить іранський терористичний режим, і готовий з нею боротися". Речник місії Ірану при Організації Об'єднаних Націй не відповів на запит про коментар.

Хоча в розвідувальному співтоваристві США мало хто обговорює, що Іран розробляє хімічну зброю, існують значні суперечки щодо того, чи використовуватимуть його лідери коли-небудь цю зброю, особливо якщо це не буде спровоковано подальшими атаками.

Директор національної розвідки США попереджав у 2024 році, що "Іран, ймовірно, має на меті продовжити дослідження та розробку хімічних і біологічних агентів для наступальних цілей".

Дана Строул, головний співробітник Пентагону з питань близькосхідної політики в адміністрації Байдена, заявила, що вже понад два десятиліття відомо, що Іран накопичує компоненти для хімічної зброї, але Тегеран ніколи їх не розгортав.

Але Іран може відчути "екзистенційний тиск і потенційно переступити межу, щоб напряму застосувати цю нетрадиційну зброю в наступальних цілях", – сказала Строул, яка зараз працює у Вашингтонському інституті близькосхідної політики.

Сполучені Штати відстежували різноманітні загрози з боку Ірану, оскільки збір розвідувальних даних активізувався після виявлення іранської змови з метою нападу на військову базу у Великій Британії, яку використовують американські військові літаки.

23 жовтня директор національної розвідки Джей Клейтон надіслав державному секретарю та раднику з національної безпеки Марко Рубіо службову записку з попередженням про загрозу іранських атак. Після цього американські дипломати та інший персонал були приведені в стан підвищеної готовності.

Американські агентства оцінюють, що загроза для американців на Близькому Сході та в кількох інших країнах досягла найвищого рівня з початку війни в лютому.

За словами американських чиновників, Центральне командування США має план завдати удару по Ірану вже в середу, після проміжних виборів у США та коли в регіоні будуть три авіаносці.

Ідеальні умови для такого типу кампанії, яку розпочали військові, триватимуть лише короткий час. Після початку листопада одному з авіаносців потрібно буде повернутися до свого порту приписки. Початок листопада також є періодом безмісячних ночей, такого глибокого настрою, який американські військові люблять використовувати для своїх атак.

Деякі члени кабінету Трампа виступали за додатковий час, щоб дати змогу кампанії економічного тиску подіяти. Вони вірять, що блокада США та санкції проти країни зрештою призведуть до повалення іранського уряду.

Але інші чиновники зазначають, що Іран зміг витримати кампанію тиску, і що мало що вказує на те, що іранський уряд впаде без додаткових військових атак.

Стефані Вокер, високопоставлений співробітник національної безпеки та розвідки ФБР, минулого тижня заявила, що іранська загроза інтересам США є "головним пріоритетом зараз для всього уряду США".

За словами Вокер, цілі Тегерана включали шпигунство, вплив та кібератаки. Цього літа хакери, пов'язані з Іраном, атакували десятки систем водопостачання по всій території Сполучених Штатів , що змусило деякі округи видати рекомендації щодо кип'ятіння води.

Іран також намагався видавати себе за інших людей в Інтернеті, щоб обдурити їхніх партнерів та змусити їх поділитися з ними конфіденційною інформацією. Штучний інтелект значно спростив цей вид обману, "особливо з фішингом", сказала вона, маючи на увазі голосові фішингові атаки.

Війна "змінила розрахунки Ірану щодо того, що вони були готові зробити тут проти нас", – наголосила Вокер у виступі на конференції з національної безпеки у штаті Джорджія.

Як повідомляв OBOZ.UA, наприкінці жовтня стало відомо, що Хаменеї наказав військовим оновити список цілей США та Ізраїлю "в межах досяжності"