Іран змінив тактику атак на танкери в Ормузькій протоці: в FT розкрили, що відбувається

За останні два місяці щонайменше шість комерційних суден зазнали повторних атак з боку Ірану під час спроби пройти через Ормузьку протоку. Тегеран перейшов до агресивнішої тактики "подвійного натиску", щоб гарантовано виводити танкери з ладу, зривати рятувальні операції та блокувати судноплавство на вході до Перської затоки.

Причому в жовтні та листопаді інтенсивність нападів на торговельний флот сягнула піка від початку ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого. Про це повідомляє Financial Times.

Нова тактика Ірану

За оцінками консалтингової компанії EOS Risk, щонайменше шість суден у жовтні отримали по два влучання, а танкер Navig8 Messi, що належить національній нафтовій компанії ОАЕ Adnoc, імовірно, атакували тричі.

Серед інших зафіксованих цілей був танкер Tara Gas, який зазнав ударів два дні поспіль, 16 і 17 листопада, унаслідок чого на борту спалахнула пожежа. Також Іран атакував нафтовий танкер Gem No 2, що належить китайській компанії, 9 і 10 жовтня, що спричинило масштабний розлив нафти біля узбережжя ОАЕ.

У компанії Adnoc відмовилися коментувати маршрути й оперативний статус своїх суден, а власники Tara Gas і Gem No 2 не відповіли на запити журналістів.

Учасники ринку розходяться в думках щодо причин повторних ударів. Частина керівників судноплавних компаній пов’язує це із загальним різким скороченням трафіку.

За малої кількості суден у протоці ризик повторного влучання в ті самі цілі зростає. Однак інші експерти впевнені, що йдеться про цілеспрямовану стратегію. За словами одного з топменеджерів танкерної галузі, влучання двох ракет або дронів у кормову частину завдає критичних пошкоджень і з високою ймовірністю повністю знерухомлює судно.

Ормузька протока. Вид із космосу. Джерело: Jacques Descloitres, MODIS Land Rapid Response Team, NASA / GSFC Розгорнути

Похмурі прогнози для світового судноплавства

Конфлікт у Перській затоці, що триває вже майже дев'ять місяців, взаємні удари та глухий кут у мирних переговорах переконують судновласників, що трафік через Ормузьку протоку навряд чи повернеться до довоєнних показників.

Аналітик із морської безпеки та геополітичних ризиків компанії Control Risks Арран Кеннеді на конференції Lloyd's List Outlook у Лондоні заявив, що на сьогодні "повернення до нормального життя – найменш імовірний сценарій". За його словами, Іран може чинити тиск на Ормузьку протоку, коли захоче.

Попри понад 50 атак у жовтні та листопаді, у жовтні було зафіксовано постконфліктний рекорд – 237 транзитних рейсів до Перської затоки. Переважно це човникові перевезення нафти до суден, які очікують на вантаж біля узбережжя Фуджейри за межами затоки. Також удвічі зріс обсяг перевезень насипних вантажів порівняно з першими місяцями ескалації, хоча загальні обсяги все ще далекі від довоєнних.

Санкційні списки Тегерана та блокада з боку США

Більшість суден, що ігнорують попередження Тегерана, рухаються вздовж узбережжя Оману під прикриттям ВМС США. У відповідь Іран розширює чорний список суден, які не дотримуються запровадженого ним режиму контролю, що вимагає обов’язкової реєстрації в Управлінні у справах Перської затоки, яке перебуває під санкціями США.

За даними аналітичної компанії Windward, в іранському списку вже значаться понад 260 суден, багато з них потрапили туди вже після того, як були атаковані. Значну частину списку становлять судна нафтових компаній Перської затоки та південнокорейського перевізника Sinokor.

Водночас, за даними директорки з досліджень Lloyd's List Бріджит Діакун, щонайменше чверть суден, що проходять уздовж іранського узбережжя протоки, становлять китайські кораблі. За інформацією платформи Kpler, у жовтні імпорт сирої нафти до Китаю зріс на 11% (до 311 млн барелів), і понад третину цього обсягу забезпечили саме країни Перської затоки.

Паралельно з діями Тегерана Вашингтон продовжує військово-морську блокаду іранських портів. У п’ятницю ввечері американські військові повідомили, що вивели з ладу торговельне судно в Оманській затоці після того, як його екіпаж проігнорував неодноразові попередження та спробував прорвати блокаду США.

Ормузька протока. Джерело: google.com.ua

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп допускає, що після Нового року віддасть наказ завдати нових військових ударів по Ірану, якщо країни не зможуть домовитися. Він назвав переговори з Тегераном безглуздими й звинуватив іранську сторону в затягуванні дипломатичного процесу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що сенат США заблокував резолюцію, яка зобов’язувала Трампа припинити війну в Ірані.