Іран відкинув пропозиції катарських посередників щодо завершення війни зі США як неприйнятні – Reuters

Іранці отримали нову пропозицію урегулювання війни зі США й Ізраїлем від країни-посередника Катару. Проте в Тегерані не погодилися із запропонованими умовами, стверджуючи, що вони "неприйнятні".

Про новий проєкт угоди агентству Reuters повідомив чиновник, обізнаний із переговорами. Інше джерело розповіло, що Ісламська Республіка Іран відкинула пропозицію.

Що пропонував Катар

Посередники хотіли встановити семиденний графік, що враховував би занепокоєння як Тегерана, так і Вашингтона. Він передбачав щоденні кроки "для зміцнення довіри", які мала виконувати кожна сторона.

Ці заходи пропонувалося розпочати вже на наступному тижні. Гарантами угоди мали виступити кілька країн.

Поінформований про переговори посадовець, який не є представником Ірану, заявив, що ініціатива була представлена в неділю, 25 жовтня, і розглядається Тегераном. Офіційна відповідь очікується до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, що Катар разом із Пакистаном очолив посередництво для припинення війни, яка порушила світове судноплавство та постачання нафти, а нещодавно поширилася на Саудівську Аравію та Ємен.

Реакція Ісламської Республіки Іран

Неназваний високопоставлений іранський чиновник, який брав участь у переговорах, розкритикував катарський документ. За його словами, там описано лише "неприйнятні ідеї, а не пропозицію".

Джерело додало, що позиція влади країни щодо ядерного питання залишається незмінною.

Вашингтон хоче, щоб багаторічна іранська ядерна програма була частиною переговорів про припинення війни, тоді як Тегеран наполягає на тому, щоб Сполучені Штати спершу припинили морську блокаду та скасували санкції, спрямовані на обмеження експорту іранської нафти.

Також Іран відкидає занепокоєння Заходу щодо того, що його ядерна програма має військовий характер.

Ризик відновлення обстрілів

Неназваний посадовець заявив, що напередодні недільної зустрічі в Тегерані виникли побоювання, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який бореться за ще один термін на виборах, може відновити атаки на Ісламську Республіку.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп повторив погрози знову завдати удару по Ірану. Тим часом представники іранської служби безпеки повідомили Reuters, що вони мають детальні плани атаки на підводні кабелі в Перській затоці, якщо США й Ізраїль відновлять активну фазу війни.

Як раніше писав OBOZ.UA, Вашингтон попередив країни Перської затоки про можливість відновлення війни з Іраном. Там припускають "коротку інтенсивну" військову кампанію після проміжних виборів у США.