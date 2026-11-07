Іран попросив у Росії системи ППО: що дізналися медіа

Переговори між Іраном та Росією про постачання з Москви до Тегерану російських систем протиповітряної оборони тривають. За наказом нового аятоли "республіки" Моджтаби Хаменеї поточного тижня Кремль відвідав глава "служби безпеки" Ірану Мохсен Резаї з особистим листом до російського диктатора Володимира Путіна; головною тезою листа було прохання про постачання Тегерану систем ППО С-400.

Наразі іранський режим "оптимістично налаштований" на отримання від РФ систем ППО, повідомляє The Telegraph, посилаючись на свої іранські джерела. Ба більше, триваючі переговори "суперечать заявам президента США Трампа про те, що Росія не допомагає Ірану", зазначає видання.

Офіційні повідомлення

Офіційних заяв щодо зустрічі Резаї з ватажком Кремля небагато і вони не конкретні.

"З Путіним обговорювалися важливі регіональні питання, відбулися важливі розмови щодо повоєнного періоду та регіональних безпекових домовленостей", – цитує видання слова самого Резаї.

Також в Москві та Тегерані повідомлялося, що сторонами велися обговорення щодо будівництва нового газопроводу між Росією та Іраном.

Путін та Резаї. Джерело: Кремль

Що потрібно Ірану

Так чи так, Іран ще раніше уклав низку угод з Росією на постачання зброї. Джерела The Telegraph стверджують, Тегеран діє за рекомендаціями "секретного комітету іранського парламенту". У документі йдеться про "розбудову стратегічних відносин, особливо військових, з незалежними світовими державами, здатними пом'якшити тиск Америки" – Китаєм і Росією.

Рекомендації були складені ще до того, як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану в лютому поточного року. В документі зроблено наголос на посиленні (за допомогою зазначених країн) протиповітряної оборони Ірану, а також постачанні ракет та безпілотників.

Зброя для Ірану

Батарея ППО С-400. Джерело: Кремль

Але "новий запит на С-400" Росія не задовольнила і навряд чи задовольнить, вважають в The Telegraph.

Справа в тому, що "зараз протиповітряна оборона Росії постійно перебуває під тиском атак українських безпілотників та ракет далекого радіусу дії, що б’ють по нафтопереробним заводам, авіабазам та іншим об'єктам". Тому "у Москви немає нічого в запасі, незалежно від бажання Тегерана мати російські батареї ППО".

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія та Іран вже розробили багаторічний план співпраці, який охоплює не лише енергетику й обхід санкцій, а й військову сферу. Зокрема, документ передбачав допомогу Москви в налагодженні виробництва в Ірані окремих деталей і компонентів для російських літаків.

Раніше Іран звернувся до Росії з проханням надати сучасні безпілотники типу "Герань" для можливого використання у війні проти США та Ізраїлю.