Іран офіційно зняв обмеження на дальність застосування ракет: що це означає для його ворогів

Режим Ірану оголосив про зняття власних обмежень на дальність застосування ракетної зброї. У так званому Корпусі вартових ісламської революції пояснили це необхідністю вести "асиметричну війну" і, відповідно, завдавати ударів ворогу "там, де він цього не очікує".

Про зняття обмежень на дальність застосування ракет повідомив речник КВІР, генерал Хосейн Мохебі. Своєю чергою офіційні особи США заявили, що технології космічної програми Ірану дозволяють країні створення міжконтинентальних балістичних ракет.

Демонстрація в польових умовах

Заява КВІР пролунала після того, як верховний лідер країни, аятола Моджтаба Хомейні попередив, що "будь-який вид і рівень загрози" з боку США чи Ізраїлю зіткнеться з "відповіддю без географічних обмежень". Нагадаємо, що аятола наказав іранським військовим структурам "оновити список військових об'єктів США та Ізраїлю в зоні досяжності".

"Обмеження (на дальність застосування ракет, – OBOZ.UA) для нас знято. І тепер ми повинні реально розкрити ці можливості. Наш обов'язок – продемонструвати наші можливості в польових умовах, а не просто озвучувати гасла", – сказав Хосейн Мохебі.

За його словами, оскільки Іран "веде асиметричну війну", країна повинна продемонструвати "можливість вдарити ворога по точці, про яку він не уявляє". Речник КВІР наголосив "такі можливості є в розпорядженні" іранських військових.

Дуже потужна країна

Хосейн Мохебі пояснив необхідність демонстрації воєнних можливостей Ірану тим, що війна з США ще триває.

"Буквально кілька днів тому всі чули, що Трамп заявив, що Іран є дуже потужною країною, і що він навіть не уявляв, що Іран матиме таку силу. Це повертає нас до стратегії демонстрації наших можливостей у польових умовах", – сказав він.

Речник КВІР також додав, що минулої ночі в Ормузькій протоці "було кілька пострілів", всі вони "були оборонними", і "нічого особливого не сталося", просто "було вражено американський літак".

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше американський президент виключив, що США застосують ядерну зброю на Близькому Сході. Водночас він заявив про готовність керівництва країни діяти виключно в інтересах національної безпеки під час оцінювання конфлікту з Іраном.

Також американський лідер не виключив можливості розширення масштабу військових операцій проти Тегерана. За його словами, Вашингтон діятиме залежно від розвитку ситуації.