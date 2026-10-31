Іран готується до ескалації? Хаменеї наказав військовим оновити список цілей США та Ізраїлю "в межах досяжності"

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї доручив військовим оновити перелік потенційних цілей США та Ізраїлю, які перебувають у межах досяжності іранських сил. Він також закликав армію посилити бойові можливості та бути готовою відповідати на будь-які загрози.

Про це пише Bloomberg. Видання наголосило, що заяви Хаменеї пролунали на тлі побоювань щодо можливого відновлення американських та ізраїльських ударів по Ірану.

"На кожен рівень і тип загрози необхідно негайно та ефективно реагувати без географічних обмежень", – йдеться у заяві Хаменеї керівникам Корпусу вартових Ісламської революції, армії та Генерального штабу Збройних сил.

Хаменеї закликав армію посилити бойову готовність

Іранський лідер доручив військовим переглянути перелік можливих цілей, включивши до нього всі об’єкти та ресурси США й Ізраїлю "в межах досяжності збройних сил".

Він також наголосив на важливості готовності до масштабного протистояння з противниками та закликав армію посилювати свої спроможності завдяки впровадженню нових технологій.

Як зазначає видання, ці заяви свідчать про зростання напруженості в Ірані та готовність країни до можливої нової хвилі американських та ізраїльських ударів. Водночас Тегеран демонструє намір посилити відповідь на потенційні атаки, попри відновлення дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення конфлікту.

Іран виключив переговори з американською стороною

Тим часом як повідомляє The Times of Israel, очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не планує переговорів зі США, попри посилення побоювань щодо можливого поновлення бойових дій.

"Наразі немає планів зустрічей з американськими посадовцями, і будь-які спекуляції щодо протилежного є лише припущеннями ЗМІ", – сказав міністр інтерв'ю Al Jazeera.

Нагадаємо, напередодні іранці отримали нову пропозицію урегулювання війни зі США й Ізраїлем від країни-посередника Катару. Проте в Тегерані не погодилися із запропонованими умовами, стверджуючи, що вони "неприйнятні".

Як повідомляв OBOZ.UA, Вашингтон попередив країни Перської затоки про можливість відновлення війни з Іраном. Там припускають "коротку інтенсивну" військову кампанію після проміжних виборів у США.