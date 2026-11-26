Іран атакував безпілотниками Кувейт, є поранені: що відбувається

Іран 26 листопада запустив дрони-камікадзе по Кувейту. Чотири особи отримали поранення внаслідок падіння уламків; згодом двоє з них – громадяни Італії, які працювали на німецький оборонний концерн Rheinmetall, – померли.

Як передає Euronews, у четвер вдень через повідомлення про закриття повітряного простору Кувейту низка міжнародних рейсів була змушена перебудовувати свої маршрути. Йшлося, зокрема, про пасажирські літаки, які перетинали Ірак у напрямку Перської затоки.

Обмеження торкнулися ключового повітряного коридору між Європою, регіоном Перської затоки та Азією.

Пізніше в Кувейті спрацювала ППО та пролунали вибухи. Представники кувейтської армії проінформували про обстріл "кількома безпілотниками" і підтвердили матеріальну шкоду (але не уточнили, що саме та як сильно пошкоджено).

"Іранська агресія була спрямована проти життєво важливого об'єкта. Уламки поранили чотирьох людей", – йдеться в заяві міністерства оборони країни. Потерпілих було шпиталізовано.

Відомо, що це двоє громадян Італії, один громадянин Кувейту та ще один – Пакистану.

Міністерство закордонних справ Італії уточнило, що обидва італійці внаслідок важких поранень померли у лікарні.

Що відомо про загиблих

Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив: "Сьогодні близько 14:00 (за місцевим часом. – Ред.) дрони атакували військові об'єкти протиповітряної оборони в Кувейті. Стався потужний вибух, і, на жаль, обидва наші співгромадяни загинули; пакистанець і кувейтець отримали поранення. Наше посольство та кризовий центр щохвилини стежать за ситуацією. Від імені уряду я висловлюю співчуття родинам жертв".

Як передає Corriere della Sera, міністр вказав на Іран як на винуватця нападу. "Ми поскаржимося в іранському посольстві щодо того, що сталося", – сказав Таяні, підкресливши, що удар було нанесено безпілотником, виготовленим в Ісламській Республіці.

За даними ЗМІ, жертвами є 65-річний Антоніо Саккоччо з Формії та 36-річний Емануеле Ло Руссо з Риму, технічні працівники Rheinmetall. Вони отримали смертельні травми внаслідок обстрілу комплексів ППО Skyguard-Sparrow.

Ісламська Республіка Іран заперечує обстріл

В Тегерані стверджують, що збройні сили країни начебто не проводили жодних військових чи наступальних операцій у регіоні, передає Anadolu Ajansı.

Старший речник Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі "категорично та повністю" відкинув повідомлення про іранську атаку на Кувейт. Він пов'язав це з "історією ворожих дій" ізраїльських та американських військ, звинувативши їх у причетності до операцій під чужим прапором.

"Звинувачення (Ірану. – Ред.) розглядалися як привід для продовження ворожої діяльності й зусиль, спрямованих на посилення нестабільності в регіоні", – заявив Шекарчі.

Кувейт на карті. Джерело: скриншот Google Maps

Як писав OBOZ.UA, нещодавно президент США Дональд Трамп допускав, що віддасть наказ відновити військову операцію проти Ірану після Нового року, якщо країни не зможуть домовитися. Він назвав переговори з Тегераном безглуздими та звинуватив іранську сторону в затягуванні дипломатичного процесу.