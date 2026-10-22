Імпічмент Трампу знову на порядку денному: американці озвучили очікування від оновленого Конгресу

Більше половини громадян США (54%) підтримують оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу. Понад дві третини очікують, що демократи спробують це зробити, якщо отримують більшість у Палаті представників після виборів 3 листопада 2026 року.

Водночас американці сумніваються, що цей крок суттєво послабить позиції Трампа. Про це свідчить нове дослідження громадської думки The POLITICO Poll, проведене з 16 до 19 жовтня.

Що показало соцопитування

54% респондентів (серед них 81% демократів і близько 25% республіканців) вірять, що лідер Білого дому скоїв правопорушення, що тягнуть за собою імпічмент.

Понад 41% американців заявили, що Трамп використав президентство для фінансової вигоди для себе або своєї родини.

Орієнтовно третина вважає, що конгресменам-демократам у першу чергу слід розслідувати шляхи збагачення президента та його близького кола. Ще третина переконана, що розслідування треба зосередити на імміграційних репресіях, які підтримує Трамп.

Утім, громадяни не вірять, що ініціювання процедури імпічменту буде дієвим.

Більшість опитаних (ідеться про прихильників як Демократичної, так і Республіканської партій) заявили, що перші два імпічменти Трампа не вплинули на нього чи його політику. 24% вважають, що черговий імпічмент зробить Трампа більш популярнішим, 18% – менш популярним.

Що передувало

У 2019 році Палата представників США вперше ініціювала процедуру імпічменту щодо Дональда Трампа, який тоді вперше обіймав посаду президента. Тоді причиною було зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. У 2021 році була друга спроба – за підбурювання до повстання під час штурму Капітолія.

Щоб імпічмент був успішним, його мають схвалити обидві палати Конгресу: більшість членів Палати представників (218 голосів) та дві третини Сенату (67 голосів).

Наразі жоден президент в історії Сполучених Штатів не був усунутий із посади за цією процедурою.

Як писав OBOZ.UA, за два тижні до проміжних виборів до Конгресу рівень схвалення роботи Дональда Трампа опустився до рекордно низького показника – 31%. Американці стурбовані високими цінами на бензин і, схоже, готові "покарати" його Республіканську партію на виборах, що відбудуться 3 листопада. Водночас Демократична партія отримала найбільшу за поточний виборчий цикл перевагу над республіканцями.