"І так стається щоразу": Венс назвав Путіна дрібним диктатором, через істерику якого зросли ціни на газ і бензин. Відео

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пов’язав зростання цін на пальне та найвищий за останні 50 років рівень інфляції у США зі спалахами агресії у світі. Зокрема він звинуватив у цьому очільника РФ Володимира Путіна, назвавши його "дрібним диктатором", який вирішив влаштувати істерику.

Про це Венс заявив під час промови 26 жовтня в Монтані. Він наголосив, що після російського вторгнення у 2022 році ціни на газ у США різко зросли, причому їхній рівень тоді був значно вищим, ніж нині.

Найбільша за 50 років інфляція у США

Венс визнав, що США пережили найбільшу за 50 років інфляцію, однак закликав враховувати зовнішні чинники, які впливали на ціни, зокрема російське вторгнення в Україну.

"Найбільша інфляція за 50 років у нашій країні, я розумію це. Я згоден з цим. Але пам’ятайте, 2022-го – і ми говоримо зараз тільки про ціни на газ – 2022-го Росія вторглася в Україну, і ціни на газ злетіли догори. Вони злетіли, до речі, набагато вищі, ніж сьогодні.", – сказав віцепрезидент США.

І так стається щоразу

За його словами, це не перший випадок, коли політичні та геополітичні потрясіння спричиняли різкі коливання цін на паливо.

Венс зауважив, що аналогічні стрибки спостерігалися в історії країни й раніше, назвавши 1979, 2001 та 2007 роки, вочевидь маючи на увазі Ісламську революцію в Ірані, теракти у США та найкривавіший рік війни в Іраку.

"Вони злетіли 1979-го, вони злетіли 2001-го, вони злетіли 2007-го. Вони злітають щоразу, коли якийсь дрібний диктатор вирішує влаштувати істерику", – заявив Венс.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО. Він також закликав українську владу відмовитися від атак на російські НПЗ.