"Ганьба для всієї країни": однопартійці відхрестилися від Шредера після його вечірки з Путіним

У Німеччині закликали виключити колишнього канцлера Герхарда Шредера із Соціал-демократичної партії (СДПН) після його візиту до Москви на святкування дня народження російського диктатора Володимира Путіна. На партійній конференції у Верхньому Пфальці, що в Баварії, одностайно ухвалили резолюцію з відповідною вимогою.

Про це повідомило німецьке агентство dpa. Співголова СДПН у Баден-Вюртемберзі Робін Месарош засудив поїздку ексканцлера до Москви.

"Колишній канцлер, який відвідує дні народження воєнних злочинців, робить себе неприйнятним не лише для СДПН. Шредер – ганьба для всієї країни", – заявив він.

Водночас співголова баварського осередку СДПН Себастіан Ролофф сумнівається, що нова спроба виключити Шредера буде успішною. Однак, за його словами, якщо така можливість є, нею варто скористатися.

У резолюції федеральне керівництво СДПН закликають негайно розпочати нове дисциплінарне провадження проти Шредера, щоб домогтися його виключення з партії. Серед підстав названо його членство в наглядовій раді російської торговельної мережі "Гіперглобус" і візит до Путіна на день народження.

Автори документа наголошують, що публічна близькість колишнього канцлера до російського диктатора суперечить фундаментальним цінностям соціал-демократії та підриває авторитет партії.

82-річний Шредер товаришує з Путіним ще з часів свого перебування на посаді канцлера Німеччини у 1998–2005 роках. Протягом багатьох років він зазнавав критики через близькість до російського диктатора та роботу в російських енергетичних компаніях.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну колишній канцлер неодноразово зустрічався з Путіним. Попередня спроба виключити Шредера із СДПН, здійснена у 2023 році, не мала успіху.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав "відверто аморальним" візит Герхарда Шредера до Москви на святкування дня народження Путіна. Речник німецького уряду наголосив, що відповідальність за війну проти України лежить на російському диктаторі. За його словами, дії Путіна призводять до величезних страждань, загибелі та поранень мирних жителів, а також роз'єднують сім'ї.

Поїздку розкритикував і співголова СДПН Ларс Клінґбайль, який обіймає посаду міністра фінансів Німеччини. Він назвав її "абсолютно неприйнятною" з огляду на страждання українського народу.

Як писав OBOZ.UA, Кремль оприлюднив фотографії святкування 74-річчя Путіна, на яких той позує разом із Шредером. За офіційною версією, російський диктатор запросив колишнього канцлера до себе додому, дізнавшись із повідомлень ЗМІ, що той перебуває в Москві у справах компанії "Глобус".