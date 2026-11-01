Францією прокотилася третя хвиля протестів: поліція застосувала сльозогінний газ, виникли сутички

Францію та низку інших європейських країн накрила чергова хвиля протестів. Учасники масових заворушень виходять на вулиці міст нібито через зростання вартості життя, падіння рівня державних послуг і соціальну нерівність.

По всій території Франції 31 жовтня близько 320 тис. людей взяли участь у 150 акціях. Попри те, що більшість мітингів починалися мирно, до вечора вони переросли в жорсткі сутички з правоохоронцями. Про це повідомляє The Guardian.

Заворушення в Парижі та реакція влади

На завершальних етапах маршів до мирних демонстрантів, багато з яких прийшли в костюмах на Гелловін, приєдналися групи радикалів у чорних масках. У Парижі біля воріт Шарантон агресивно налаштовані учасники заворушень розбивали бруківку молотками, закидали поліцію камінням і запалювальними сумішами. У відповідь силовики застосували кийки, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Унаслідок сутичок у столиці постраждали четверо поліцейських і один жандарм, один зі співробітників дістав поранення від коктейлю Молотова. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс назвав цей епізод спробою вбивства і заявив про готовність жорстко припиняти провокації. Загалом за вечір по країні затримали 565 осіб. Для забезпечення безпеки по всій Франції залучили 70 тис. співробітників поліції та жандармерії.

Географія протестів у Франції

Зіткнення та застосування спецзасобів зафіксували й в інших великих містах країни. У Ліоні протестувальники закидали правоохоронців сторонніми предметами, що змусило поліцію розпилити сльозогінний газ.

У Тулузі для розгону несанкціонованого маршу за участю кількох тисяч молодих людей поліція використала водомети. У Нанті активісти вийшли з вимогами "зупинити зростання цін і врахувати голоси студентів".

Серед учасників акцій були члени профспілок, представники руху "жовтих жилетів", а також школярі й студенти. Вони вже анонсували нові блокади навчальних закладів найближчими днями з подальшою участю в масштабній демонстрації 5 листопада.

Ескалація в Німеччині та інших країнах Європи

Соціальна напруга охопила не лише Францію. У Німеччині молодіжний рух Gen Z regelt організував акції за доступну освіту, охорону здоров’я та проти зростання цін. Увечері вони також переросли в заворушення.

У Франкфурті зафіксовано випадки розграбування та пошкодження магазинів, а також запуск феєрверків у натовп, у Кельні поліція задіяла водомети через феєрверки, що летіли в бік силовиків.

У Берліні та Гамбурзі протестувальники підпалювали барикади й кидали пляшки, поліція відповіла перцевим спреєм.

Крім того, антиурядові сутички з підпалами та метанням коктейлів Молотова відбулися у столиці Албанії. У стан підвищеної готовності також приведено правоохоронні органи Іспанії та Італії.

Нагадаємо, у Німеччині 31 жовтня на демонстрацію з вимогами поліпшити освіту, скасувати обов’язкову військову службу та знизити вартість життя зібралися десятки тисяч людей. Протести "зумерів" пройшли відносно спокійно, хоча в Гамбурзі та Кельні поліції довелося вживати заходів проти учасників мітингів, зокрема через використання піротехніки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що після масових протестів у Франції 17 жовтня вулиці кількох великих міст охопили погроми, підпали та сутички з поліцією.