Францією прокотилася п'ята хвиля масових протестів: травмовано 50 поліцейських, затримано понад 400 мітингувальників

У Франції 14 листопада знову відбулися масштабні акції протесту, після яких 404 особи (серед них 134 у Парижі) були затримані правоохоронними органами. На п'ятий "раунд" демонстрацій, за даними МВС, зібралося трохи менше людей, ніж на попередні.

Міністерство внутрішніх справ Франції в неділю, 15 листопада, повідомило, що в столиці країни "заходи безпеки та профілактичні перевірки призвели до 126 арештів (включаючи 40 неповнолітніх)". Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрали для 108 фігурантів (включаючи 38 неповнолітніх), передає Le Figaro.

Ці арешти підтвердила й паризька прокуратура, уточнивши, що вони "переважно" пов'язані з "намірами вчинити насильство".

Французи продовжують протестувати. Джерело: Скриншот ролика FRANCE 24

Постраждали правоохоронці

За даними МВС, під час мітингів і погромів у суботу по всій країні було поранено 50 поліцейських і жандармів.

У відомстві не розкрили подробиць про характер травм. Від початку протестів два місяці тому травми, яких зазнавали правоохоронці, були переважно незначними (до прикладу, втрата слуху чи відчуття шуму у вухах). Втім, деяким більш серйозно пораненим офіцерам знадобилася госпіталізація.

Під час акцій були затримання. Джерело: Скриншот ролика FRANCE 24

Кількість учасників мітингу зменшилася

Відповідно до підрахунків Міністерства внутрішніх справ, у Парижі маршем між площами Республіки та Нації пройшли близько 24 000 людей.

Орієнтовно о 18:00 більшість учасників маршу мирно розійшлися, але пізніше ввечері "було виявлено дві несанкціоновані групи". Їх швидко розігнали та перехопили, що запобігло насильству.

Загалом у Франції у суботу протестували приблизно 106 000 осіб. Ця явка була нижчою, ніж минулого тижня, коли учасників мітингів було 146 000 (зокрема 46 000 у Парижі).

Водночас організатори протестів стверджують, що 14 листопада на вулиці вийшли 200 000 громадян, половина з них лише у столиці.

МВС, яке наголосило на зниженні активності мітингарів, заявило що "ситуація по всій країні загалом залишається під контролем, незважаючи на інциденти в кількох містах", зокрема в Марселі, Греноблі, Бордо та Ліоні.

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