Франція нібито не буде більше воювати з РФ: кандидат у президенти зробив різку заяву

Кандидат у президенти Франції Жан-Люк Меленшон заявив, що за його президентства країна не воюватиме з Росією. Про це він сказав 20 листопада під час виступу в паризькому Інституті політичних досліджень Sciences Po, відповідаючи на запитання про можливість такого сценарію.

Відео конференції опублікували на офіційному сайті політика. Лідер лівої партії "Нескорена Франція" (La France insoumise) категорично відкинув можливість прямого військового протистояння з РФ і дав зрозуміти, що виборцям, які підтримують такий курс, варто обрати іншого кандидата.

"Чи йдемо ми на війну? Звичайно, ні. Ми не будемо воювати проти Росії. Ви маєте право голосувати за тих, хто хоче розпочати війну проти Росії, але я цього не зроблю. Якщо ви проголосуєте за мене, не сподівайтеся на це", – заявив Меленшон.

Політик також торкнувся питання майбутнього українських територій після завершення бойових дій. Він заявив, що його початкова позиція полягає в тому, що кордони України не підлягають обговоренню.

Водночас Меленшон зазначив, що мирна угода може передбачати їхню зміну. У такому разі, на його думку, остаточне рішення мають ухвалювати самі люди – через голосування, у якому зможуть взяти участь ті, хто опиниться по різні боки нового кордону.

Яку позицію Меленшон займає щодо України

Жан-Люк Меленшон тричі брав участь у президентських виборах у Франції – у 2012, 2017 та 2022 роках. Нині він знову претендує на найвищу державну посаду, беручи участь у кампанії 2027 року.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році політик засудив напад на Україну. Водночас його позиція щодо підтримки Києва відрізняється від курсу, якого дотримується частина французького політикуму.

Меленшон наполягає на переговорах із Москвою, критикує можливість прямого військового втручання Франції та не підтримує постачання Україні озброєння, здатного завдавати ударів по території Росії. Крім того, він виступає проти вступу України до НАТО.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що французькі політики виступили з критикою на адресу ультраправої партії "Національне об'єднання" після заяв її керівництва про намір припинити допомогу Україні в разі приходу до влади. Лідер політсили Жордан Барделла згодом запевнив, що підтримка Києва триватиме, однак заявив, що метою партії не повинно бути "нескінченне фінансування війни".

Такі слова викликали обурення серед політичних опонентів. Лідерка партії "Екологісти" Марін Тондельє заявила, що можлива перемога Росії в Україні для ультраправих не є проблемою. Своєю чергою, мер Гавра Едуар Філіпп наголосив, що припинення допомоги Києву означатиме підтримку інтересів Москви.

Нагадаємо, що президентські вибори у Франції відбудуться навесні 2027 року. Перший тур запланований на 18 квітня, другий – на 2 травня. За даними опитування Toluna Harris Interactive, Жан-Люк Меленшон може вийти до другого етапу голосування, де його суперницею стане лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

Згідно з дослідженням, Ле Пен може отримати від 34% до 36% голосів у першому турі. Це на 1–2 відсоткові пункти більше, ніж за попередніми результатами опитувань. Меленшону прогнозують 18–19% підтримки – він посідає друге місце в усіх п'яти змодельованих сценаріях першого туру.