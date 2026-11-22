Фіни та естонці допомогли росіянам врятувати атаковане дронами судно Sparta II, яке перевозить зброю для агресора

В акваторії Фінської затоки біля узбережжя фінського міста Ловійса відбулася масштабна операція з порятунку російського вантажного судна Sparta II. Станом на вечір 21 листопада пожежу на борту суховантажу, який пов’язували з перевезенням військових вантажів для РФ, не загасили.

Увесь екіпаж Sparta II успішно евакуювали. Про це повідомляє видання ePressi.

Евакуація екіпажу та зона безпеки

Згідно з офіційним повідомленням фінських прикордонників, членів екіпажу евакуювали. Моряки залишили палаюче судно на рятувальних шлюпках, після чого їх підняли на борт іншого вантажного судна, що перебувало поблизу.

Ушкодження судна. Джерело: ePressi

Для забезпечення безпеки судноплавства та безперешкодної роботи екстрених служб навколо суховантажу, що стоїть на якорі, встановлено зону обмеженого доступу. Наразі загроз для загального морського руху в цьому районі не зафіксовано.

Міжнародна рятувальна операція

У боротьбі з вогнем та охолодженні корпусу судна задіяно значні сили Фінляндії, Естонії та Росії. Підрозділи Прикордонної служби Фінляндії використали патрульний корабель "Уиско", катери, літак спостереження та гелікоптери, а також рятувальні буксири.

Естонія залучила до операції багатоцільове судно Kindral Kurvits. Крім того, на запит фінської сторони до операції приєдналося російське рятувальне судно.

Ушкодження судна. Джерело: ePressi

Фінські прикордонники спільно зі службами порятунку перебувають у повній готовності до локалізації можливого розливу нафтопродуктів і захисту морського середовища. План операції передбачає подальше буксирування пошкодженого суховантажу в зону відповідальності Росії. Крім того, у межах супутніх заходів Прикордонна служба Фінляндії продовжує розслідування інциденту з порушенням повітряного простору.

Зобов’язання за міжнародним морським правом

Попри складні дипломатичні відносини з Росією та санкційний режим, Фінляндія й Естонія діяли в суворій відповідності до норм міжнародного морського права. Згідно з Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS) 1982 року та Міжнародною конвенцією про пошук і рятування на морі (SAR) 1979 року, прибережні держави зобов’язані допомагати будь-якому судну та людям, які зазнають лиха в їхній зоні відповідальності, незалежно від державної належності судна, характеру його вантажу чи політичної ситуації.

Крім того, запобігання екологічній катастрофі в акваторії Балтійського моря є прямим пріоритетом для країн регіону, що також пояснює залучення всіх доступних ресурсів і координацію з російською стороною для виведення аварійного судна у води РФ.

Нагадаємо, у Калінінградській області Росії увечері 21 листопада пролунали сирени та вибухи. Жителі портового міста Балтійськ, де розташована база Балтійського флоту держави-агресора, бачили роботу протиповітряної оборони й чули гучні звуки.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Румунії пропонують реалізувати масштабний проєкт "Блакитне шосе", який має з’єднати Чорне й Балтійське моря річковим маршрутом. Він пролягатиме через Румунію, Молдову, Україну та Польщу.