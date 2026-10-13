Фінляндія не планує укріплювати кордон із РФ, доки не виникне загроза нападу: як пояснюють

Фінляндія не буде будувати в...

Фінляндія проводить підготовку до часткового зміцнення свого східного кордону, але не буде встановлювати масштабних загороджень від Росії. У разі військової агресії наступальним операціям ворога буде перешкоджати рельєф місцевосці, вважають експерти.

"Ми негайно вживемо заходів, якщо цього вимагатиме ситуація", – заявив генерал у відставці Пекка Товері, колишній начальник військової розвідки Фінляндії, а нині депутат Європарламенту. Його цитує видання Yle.

Фінляндія розраховує на природну лінію оборони

Влада вважає, що заздалегідь зміцнювати кордон, як це зробили країни Балтії та Польща, у випадку Фінляндії недоцільно. Товері пояснив, що справа у щонайменше двох факторах.

"У Фінляндії місцевість і клімат більше сприяють захисникам, ніж нападникам. Атакувати на фінській місцевості досить складно", – стверджує він.

Ліси, болота, скелі та водні шляхи будуть ефективно перешкоджати просуванню противника. Ці особливості місцевості можна використовувати для організації оборони.

Ланцюг укріплень під назвою... Джерело: Mikko Savolainen / Yle Розгорнути

Товері наголошує, що Фінляндія не має наміру дозволяти Росії вести війну на фінській землі. Навпаки, армія розраховує, що зможе наносити удари у відповідь по агресору, згідно з доктриною НАТО, на російській території (або, щонайпізніше, на кордоні).

Колишній начальник військової розвідки додав, що Фінляндія зберігала та розвивала свої фортифікаційні можливості протягом усього повоєнного періоду. Найновіші уроки були винесені з війни в Україні.

Сьогодні фінські укріплення здебільшого будуються зі збірних деталей за принципом конструктора. Це дозволяє швидко їх встановлювати у потрібному місці.

Укріплення, які планує викор... Джерело: Kalle Purhonen / Yle Розгорнути

Товері вважає, що держава матиме достатньо часу для організвації оборони, оскільки уважно слідкує за ситуацією у РФ.

"Росія не може просто так напасти на нас. Їй потрібно провести масштабну підготовку, щоб мати можливість розпочати наземний наступ на Фінляндію. Ми б точно виявимо ці приготування", – впевнений генерал у відставці

Як писав OBOZ.UA, нещодавно прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо виступив за припинення видачі росіянам туристичних віз для поїздок до Європи. Відповідну ініціативу він планує представити на наступному засіданні Європейської ради.