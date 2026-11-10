Фатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. Фото

Китайська бізнесвумен Еліс Хуанг опинилася в центрі міжнародного скандалу після повідомлень про її близькі стосунки з генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом. Американські спецслужби, за даними медіа, підозрюють жінку у співпраці з китайською розвідкою, а рада директорів технологічного гіганта вже розпочала незалежне розслідування.

Про це повідомляє Reuters. Водночас за даними BBC, після оприлюднення інформації про особисті стосунки керівника NVIDIA та ймовірну шпигунську діяльність акції компанії впали приблизно на 4%, а її ринкова вартість скоротилася на 250 млрд доларів. Китайська влада відкинула повідомлення про причетність своїх громадян до шпигунства, назвавши такі твердження безпідставними.

Хто така Еліс Хуанг і як вона пов'язана з Nvidia

Еліс Хуанг, також відома як Хуанг Ле, побудувала кар'єру у фінансовому секторі Китаю, перш ніж опинилася в центрі уваги через діяльність у сфері технологій штучного інтелекту. За даними Reuters, вона обіймала керівні посади в шанхайській інвестиційній компанії Shanghai Hexi Investment Management, а раніше працювала в приватному банківському підрозділі HSBC у Гонконгу та в CITIC Securities.

Крім того, Хуанг має досвід роботи в телевізійній журналістиці. Китайське фінансове видання Caixin оцінювало її вік приблизно у 42 роки.

Еліс Хуанг. Джерело: Ulysmedia

У березні 2023 року вона стала контролюючою акціонеркою сінгапурської компанії Megaspeed International, яка надає послуги хмарних обчислень. Компанія зазначає на своєму сайті, що є бізнес-партнером Nvidia в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Сама Nvidia також вказує Megaspeed у переліку офіційних хмарних партнерів.

За інформацією Reuters, Еліс Хуанг і Дженсен Хуанг не є родичами. Вони обоє були присутні на заході тайванського виробника серверів Gigabyte під час технологічної виставки Computex у 2024 році. Один із відвідувачів заходу розповів виданню, що бачив їх разом, а опублікована в LinkedIn фотографія засвідчила, що вони сиділи поруч.

Дженсен Хуанг та Еліс Хуанг. Джерело: Netthunder/LinkedIn

У чому підозрюють китайську бізнесвумен

У жовтні 2025 року видання The New York Times повідомило, що американська влада розслідує можливу допомогу Megaspeed китайським клієнтам в отриманні передових чипів Nvidia, експорт яких до Китаю обмежений Вашингтоном.

Пізніше The New York Times із посиланням на американську розвідку написало, що Еліс Хуанг нібито була агенткою китайських спецслужб і передавала Пекіну інформацію, водночас підтримуючи близькі стосунки з керівником Nvidia. За даними видання, навесні держсекретар США Марко Рубіо навіть надсилав високопосадовцям у Вашингтоні відповідне попередження.

Reuters не змогло встановити місцеперебування Хуанг, щоб отримати її коментар, а Megaspeed не відповіла на запит журналістів.

Водночас документи про торговельні операції, які вивчило Reuters, свідчать, що індонезійський підрозділ Megaspeed у 2024–2026 роках імпортував обладнання Nvidia, зокрема процесори H100 та супутні компоненти. Частину поставок здійснювали постачальники, пов'язані з Gigabyte.

Дженсен Хуанг та Еліс Хуанг. Джерело: X/screengrab

Дженсен Хуанг визнав зраду дружині

На тлі скандалу керівник Nvidia визнав, що був невірним своїй дружині. У зверненні до працівників компанії він перепросив за біль, якого завдав їй та їхнім дітям, і наголосив, що залишається відданим захисту Nvidia та національній безпеці США.

Водночас Хуанг заявив про готовність співпрацювати з розслідуванням. За даними Reuters, він не знав, що жінка, з якою його пов'язували стосунки, могла бути шпигункою. Президент США Дональд Трамп повідомив, що ФБР також вивчає цю справу, але подробиць не навів.

Рада директорів Nvidia оголосила про початок незалежного розслідування після повідомлень про можливу іноземну розвідувальну операцію. Водночас у компанії заявили, що наразі не мають підстав вважати, що корпоративні секрети або інформація, пов'язана з національною безпекою США, опинилися під загрозою.

Дженсен Хуанг та Еліс Хуанг. Джерело: Netthunder/LinkedIn

Чому скандал вплинув на акції Nvidia

Новини про особисте життя Дженсена Хуанга та можливу шпигунську діяльність його знайомої спричинили розпродаж акцій технологічного гіганта. За даними BBC, на закритті торгів у понеділок, 9 листопада, цінні папери Nvidia подешевшали приблизно на 4%. Ринкова капіталізація компанії скоротилася орієнтовно на 250 млрд доларів.

Інвесторів непокоїть не лише можливий витік конфіденційної інформації, а й те, як розслідування може позначитися на керівництві компанії. Дженсен Хуанг співзаснував Nvidia у 1993 році та перетворив її на одного з ключових виробників чипів для індустрії штучного інтелекту.

Дженсен Хуанг та Еліс Хуанг. Джерело: The Times of India

Аналітики, опитані BBC, водночас не очікують, що інвестори масово відмовляться від акцій компанії через скандал. Nvidia залишається одним із центральних гравців ринку ШІ, а її продукція має вирішальне значення для розвитку цієї галузі.

Окремо американські конгресмени запросили Дженсена Хуанга на закритий брифінг, щоб з'ясувати, що він знав про можливу розвідувальну діяльність Еліс Хуанг і чи могла конфіденційна інформація потрапити до Китаю.

Як писав OBOZ.UA, Дженсен Хуанг надіслав співробітникам Nvidia електронного листа, у якому визнав, що мав роман із Еліс Хуанг. Він також перепросив перед дружиною та дітьми за свої дії.