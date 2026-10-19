Двоє громадян Фінляндії роками продавали Росії електроніку для ракет: усі подробиці

Двоє громадян Фінляндії через міжнародну мережу роками постачали російському військово-промисловому комплексу електронні компоненти, які використовуються у виробництві ракет. Загальна вартість поставленої електроніки становила щонайменше 30 млн євро. Це винятковий випадок навіть у світовому масштабі.

Про це йдеться у розслідуванні програми MOT фінського мовника Yle. Журналісти встановили, що один з учасників схеми продовжує свою діяльність.

Хто стояв за схемою

Одним із головних фінських фігурантів розслідування є Денис Ємельянов, який отримав фінське громадянство у 2018 році та живе в селищі Луумякі у Південній Карелії.

Офіційно Ємельянов є підприємцем і власником інтернет-магазину ножів у Лаппеенранті. Водночас його компанія, зареєстрована в Гонконзі, роками експортувала до Росії електронні компоненти.

Денис Ємельянов офіційно є п... Джерело: Kalle Schönberg / Yle Розгорнути

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року обсяги цього бізнесу різко зросли. Товари надходили російським компаніям, які обслуговували військово-промисловий комплекс РФ.

Восени 2023 року компанію Ємельянова внесли до санкційного списку Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, яке контролює експорт товарів подвійного призначення. Це фактично закрило компанії доступ до американських постачальників та технологій.

Однак бізнес встиг принести Ємельянову значний прибуток. Якщо раніше його доходи у Фінляндії становили лише десятки тисяч євро, то після початку торгівлі електронними компонентами вони зросли до сотень тисяч.

У 2024 році Ємельянов придбав нерухомість в Італії. За даними розслідування, його компанія поставила до Росії електроніки більш ніж на 20 млн євро.

Другий учасник володіє компанією в Сербії

Ємельянов діяв не сам. Його бізнес-партнером і сусідом у Луумякі був громадянин Фінляндії естонського походження, який володів зареєстрованою у Сербії компанією AK Technology.

За даними Yle MOT, ця фірма поставила Росії товарів військового призначення на понад 8 млн євро.

Журналісти також з'ясували, що власник сербської компанії був номінальним керівником. Юридична адреса компанії виявилася віртуальним офісом, який надає іноземцям дистанційні корпоративні послуги.

Юрист із російськими зв'язками

AK Technology було засновано приблизно через пів року після початку російського вторгнення в Україну. У документах про реєстрацію була зазначена електронна адреса юриста, який живе в Сербії та очолює юридичну фірму, що займалася реєстрацією цієї компанії та її справами.

За даними Yle MOT, юрист має російське походження та тісні зв'язки з росіянами – його послуги навіть рекомендує землякам посольство РФ у Сербії.

Крім того, він входить до сербсько-російського культурного фонду, який займається поширенням російської пропаганди та є одним з інструментів так званої "м'якої сили" Кремля. Фонд очолює мати юриста, яка народилася в Росії.

Фінський дует був частиною міжнародної мережі

Безпосередній експорт із Фінляндії до РФ був неможливим через санкції ЄС, тому поставки здійснювалися через міжнародну мережу компаній.

Видання зазначає, що Росія не здатна виробляти достатньо такої електроніки самостійно, тому створила міжнародну мережу, до якої входять компанії та бізнесмени із десятків країн. Фінський дует був частиною цієї великої мережі, торгуючи з Росією як поокремо, так і спільно.

Кому в Росії продавали електроніку

До переїзду у Фінляндію Ємельянов обіймав керівну посаду у петербурзькій компанії PetroInTrade, яку пізніше перейменували на PT Electronic. Вона спеціалізується на продажу електронних компонентів.

Нині ця компанія перебуває під західними санкціями через допомогу російській військовій машині у війні проти України. Водночас Ємельянов, за даними розслідування, продовжив співпрацювати зі своїм колишнім роботодавцем.

Аналіз міжнародних митних даних показав, що Ємельянов та його сусід мали майже одних і тих клієнтів у Росії. Значна частина цих компаній пов'язана між собою через ділові відносини та спільні адреси.

Багато з них також фігурують у списку підрядників російської армії.

Найбільшим російським партнером фінських підприємців була компанія, яка постачає деталі Арзамаському приладобудівному заводу. На цьому підприємстві виробляють, зокрема, елементи, що забезпечують стабільність ракет у польоті та точність їхнього наведення навіть за наявності перешкод на траєкторії.

Зв'язок із ракетами Х-101

У липні 2024 року Росія завдала удару крилатою ракетою Х-101 по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки загинули люди, десятки були поранені.

Саме ракети цього типу Росія регулярно використовує для вбивства мешканців України.

За даними Yle MOT, двоє громадян Фінляндії продали російській стороні величезні обсяги електроніки, яка в тому числі може забезпечувати точність влучення ракет в ціль.

Журналісти наголошують, що постачання електроніки такого масштабу з боку фінських громадян у період санкцій раніше у Фінляндії не виявляли – це винятковий випадок навіть у світовому масштабі..

Ємельянов заперечує порушення санкцій

Щоб отримати пояснення безпосередньо від Ємельянова, журналісти MOT вирушили до Італії, де він придбав будинок із видом на озеро Маджоре.

Застати його там особисто не вдалося, однак згодом журналісти зв'язалися з підприємцем телефоном.

Ємельянов заперечив, що порушував санкції чи працював в інтересах Росії.

"Ніколи, ніколи. До біса війну. Я поважаю закони Фінляндії і не хочу підтримувати вбивство людей", – заявив він.

Пізніше через фінського юриста Ємельянов передав детальнішу відповідь. Він стверджував, що товари постачалися до Росії нібито виключно для промислового використання, а санкції ЄС він ніколи навмисно не порушував.

Схема продовжує працювати

На перший погляд, мережа почала згортатися. За даними реєстру компаній Гонконгу, Ємельянов уже припинив діяльність своєї компанії, а його сусід розпочав аналогічний процес щодо сербської фірми.

Однак розслідування Yle MOT показало, що бізнес продовжив роботу в іншій юрисдикції.

Ємельянов обіймає керівну посаду в новій компанії, зареєстрованій у Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати. За даними журналістів, ця компанія також експортує технології до Росії.

У ній працюють двоє співробітників, які раніше представляли гонконзьку компанію Ємельянова. На одного з них раніше була зареєстрована адреса, пов'язана з підрозділом російської військової розвідки, ГРУ, через яку Росія видобуває західні військові технології.

За словами Ємельянова, цей співробітник припинив службу у російській армії багато років тому. Перевірити це неможливо, бо з Росії немає свіжих митних даних.

Як повідомляв OBOZ.UA, всупереч численним західним санкціям країна-агресор Росія продовжує масово використовувати іноземні компоненти у своїй зброї. За даними ГУР, загалом у російських дронах і ракетах виявили понад 100 іноземних компонентів.