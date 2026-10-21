Дружба Трампа і Віткоффа почалась з сендвіча: цікаві факти про перемовника США, який прибув до Путіна

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф став ключовою постаттю в дипломатичних зусиллях президента Дональда Трампа. Зокрема, 21 жовтня він знову прибув із візитом до Санкт-Петербурга, РФ, для переговорів щодо врегулювання російсько-української війни, і провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

До вступу на посаду він відіграв велику роль у переговорах щодо припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем і ХАМАС у січні 2025 року. Загалом Трамп довіряє Віткоффу настільки, що в американсько-російських та американсько-іранських відносинах він фактично перебрав на себе повноваження Державного департаменту і його очільника Марко Рубіо. Хто такий Стів Віткофф і як почалася їхня співпраця з Трампом, а також цікаві факти про спецпредставника американського президента розповідає OBOZ.UA.

Знайомство Віткоффа з Трампом

67-річний Стівен Чарлз Віткофф – американський мільярдер родом із Нью-Йорка, інвестор і забудовник, адвокат, спеціальний посланник США на Близькому Сході, засновник і голова Witkoff Group. Має юридичну освіту, розпочав кар’єру як адвокат у сфері нерухомості, працював в юридичній фірмі Dreyer & Traub.

Саме там у 1986 році Віткофф і познайомився з Дональдом Трампом, який тоді ще був бізнесменом. Їхня ділова співпраця переросла в особисту дружбу. А їхнє знайомство почалося з… сендвіча. Як пригадував потім сам Віткофф, він до глупої ночі працював над угодою про продаж нерухомості, до якої був причетний і Трамп. Уже було за північ, і Віткофф вибіг до крамниці взяти щось поїсти – і застав майбутнього президента США, у якого при собі не виявилось готівки.

"Я замовив йому (сендвіч. – Ред.) із шинкою і швейцарським сиром", – пригадав Віткофф у 2023 році, коли давав свідчення в суді Нью-Йорка у справі про шахрайство з нерухомістю. До речі, Віткофф одним із перших тоді виступив саме на захист Трампа.

Схоже, Трамп не забув добрий жест Віткоффа, і через вісім років зустрів його і нагадав про "інцидент із сендвічем". Відтоді вони й почали дружити.

Багаторічні ділові відносини

Сам президент США називав свого колишнього юриста "особливим другом" і користувався його порадами щодо податкових пільг під час першого терміну. А Віткофф тим часом розповідав, як Трамп надихнув його таки розпочати карʼєру в бізнесі й допоміг пережити втрату свого сина Ендрю у 2011 році.

Віткофф також був співголовою інавгураційного комітету Трампа на виборах 2024 року, а після повернення Трампа до Білого дому, Віткоффа було призначено спеціальним представником з питань Близького Сходу.

Які ключові питання розв'язав Віткофф

Свою роботу Віткофф фактично почав ще до вступу Трампа на посаду президента США.

Під час першої каденції Трампа він очолював ініціативу Great American Economic Revival Industry Group, яка боролася з економічною кризою в умовах COVID-19.

Також він працював паралельно з посадовцями адміністрації Байдена над укладенням угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Він долучився до складних переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. За даними New York Times, саме його прямолінійний і навіть агресивний стиль сприяв досягненню угоди про обмін 33 заручників ХАМАС на близько 1000 палестинських в’язнів. У січні Віткофф відвідав Газу, щоби особисто проконтролювати дотримання умов перемир’я.

Результати роботи Віткоффа ще більше укріпили його авторитет в очах нинішнього президента США. Імовірно, саме тому Трамп доручив йому інше, набагато складніше завдання – пошук вирішення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як спеціальний представник президента США, він провів низку візитів до Москви та вступив у переговори, спрямовані на завершення бойових дій. У лютому цього року Віткофф здійснив перший візит до Москви після вступу Трампа на посаду. Цей крок став початком його участі у потенційній дипломатичній місії щодо України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що вранці 21 жовтня спеціальний посланник президента США Стів Віткофф прибув із візитом до Санкт-Петербурга. Там він провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Американська делегація обговорила з ватажком Кремля мирне врегулювання російсько-української війни.