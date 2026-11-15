Дрони атакували три торгових судна у відкритому морі біля Румунії: влада країни відреагувала

У Чорному морі поблизу румунського міста Суліна ввечері 14 листопада безпілотники атакували три торгові судна. Прем'єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив ці удари, назвавши їх неприпустимими та такими, що порушують міжнародне право.

Про це повідомляє румунське виданяння Informat.ro. За словами глави уряду, інциденти сталися у відкритому морі неподалік від дельти Дунаю та викликали негайну реакцію румунських військових.

Як відреагували румунські військові

Після ураження суден радари Міністерства національної оборони Румунії зафіксували повітряні цілі в цьому районі. Повітряні сили країни двічі підіймали в небо винищувачі.

Румунська влада також підтримувала зв'язок для спостереження за ситуацією та забезпечення безпеки моряків.

У Румунії заявили про загрозу безпеці в Чорному морі

Нікулеску наголосив, що ці атаки свідчать про погіршення безпекової ситуації на морі через війну, яку Росія веде проти України. За його словами, уряд продовжить вживати необхідних заходів разом із союзниками для посилення безпеки в Чорному морі.

Прем'єр-міністр також зазначив, що цей напрям залишається одним із пріоритетів уряду. У цьому питанні Румунія співпрацює з регіональними партнерами та НАТО.

Атаки на торгові судна та виявлення повітряних цілей спричинили оперативну військову реакцію в районі, який має стратегічне значення для Румунії та регіональних комерційних перевезень.

Попередні атаки на торгові судна в Чорному морі

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою поклала на Росію відповідальність за атаки на цивільні судна в Чорному морі, внаслідок яких за добу загинули щонайменше вісім людей. Вона наголосила, що російські удари перетворюють акваторію на небезпечну зону для торговельного судноплавства та є злочином.

За словами Цою, протягом 24 годин атак зазнали чотири торгові судна, зокрема в територіальних водах і виключній економічній зоні Румунії. Бухарест координував дії з НАТО та європейськими партнерами, а також закликав до припинення вогню в Чорному морі, щоб захистити цивільне судноплавство.

Як писав OBOZ.UA, у територіальних водах Румунії безпілотник атакував вантажне судно Larissa 1, яке прямувало до України. Унаслідок удару було пошкоджено вантажний кран, однак пожежі та інших серйозних руйнувань не зафіксували. Жоден із членів екіпажу не постраждав, а судно змогло продовжити рух.