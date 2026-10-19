Додавали в їжу фарбу: як у Китаї покарали управительку садка, де отруїлись 247 дітей
У КНР у садочку труїли дітей...
Джерело: фото у колажі від BBC і Центрального телебачення КНР
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Суд у Китаї виніс суворе покарання управительці дитячого садка Хеші Пейсін у місті Тяньшуй, де 247 маленьких вихованців отруїлися свинцем. Лі Хуйфан проведе решту життя за ґратами; окрім того, в жінки мають конфіскувати особисте майно вартістю близько 500 000 юанів (~107 000 доларів США).
Проміжний народний суд Ланьчжоу також засудив Чжу Цзінлінь, виконавчу директорку садочка, до 15 років позбавлення волі та штрафу в розмірі 300 000 юанів (~65 000 доларів США). Чотирьох працівників кухні посадили на строки від шести до восьми років, передає китайська державна телекомпанія CCTV.
Кухарі дитячого садочка дода...
Джерело: Центральне телебачення Китаю
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Що сталося в дитячому садку
У цьому закладі малолітніх годували неякісною їжею. До страв додавали неїстівну фарбу зі свинцем для насичених кольорів і візуальної привабливості.
Правоохоронці вважають, що такий наказ працівники кухні отримали від керівництва закладу дошкільної освіти. За повідомленням ABC News & Headlines, їжу труїли щонайменше з травня 2024 року.
На харчування звернули увагу лише після того, як діти й деякі дорослі масово захворіли. У липні 2025-го у близько 247 учнів і понад 20 співробітників було виявлено аномально високий рівень свинцю в крові.
Остання отруєна їжа – парові червоні фінікові коржики та кукурудзяні булочки з ковбасою – показали 1052 мг/кг та 1340 мг/кг вмісту свинцю відповідно. Це в понад 2100 разів перевищує національну норму безпеки Китаю (вона складає 0,5 мг/кг).
Високі концентрації свинцю можуть пошкодити мозок і нервову систему та є особливо небезпечними для дітей.
За день до винесення вироку Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни посилити контроль над харчуванням неповнолітніх. "Отруєння свинцем є однією з найсерйозніших, але водночас ігнорованих загроз здоров'ю навколишнього середовища у світі", – заявив 15 жовтня Брюс Гордон, голова департаменту охорони навколишнього середовища ВООЗ.
В організації додали, що зараження може відбуватися через фарбу, кухонне начиння, косметику, спеції та промислове забруднення.
Як писав OBOZ.UA, раніше в Ужгороді медики екстреної допомоги госпіталізували 7-річного хлопчика після того, як він покурив електронну сигарету й випив енергетик. Після надання невідкладної допомоги на місці пацієнта доправили до міської дитячої клінічної лікарні.
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