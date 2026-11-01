Діти в російських костюмах біля Білого дому на Геловін: що про них відомо. Фото

29 жовтня 2026 року президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія влаштували святкування Геловіну біля Білого дому. Під час заходу подружжя роздавало дітям цукерки, а святкування транслювали, зокрема, на YouTube.

Серед присутніх опинилися хлопчик у радянській військовій формі та дівчинка в традиційному російському одязі з кокошником. Їхні костюми викликали бурхливу реакцію в українських соцмережах, а інформація про те, що діти нібито є сином і донькою радника Трампа Стівена Міллера, виявилася неправдивою.

Які костюми дітей на Геловін біля Білого дому привернули увагу

Під час святкування Геловіну 29 жовтня Дональд Трамп і його дружина Меланія роздавали дітям цукерки. Серед них помітили хлопчика в радянській військовій формі та дівчинку в традиційному російському вбранні з кокошником на голові.

Геловін у Білому домі – діти... Джерело: Скриншот Розгорнути

Цей епізод привернув особливу увагу українських користувачів соцмереж.

Український режисер Олесь Санін відреагував на побачене у Facebook: "Цукерки або смерть. Мені здається, що московські жителі Білого дому самі себе видають".

Українська письменниця та художниця Олена Павлова у коментарях до його допису відповіла: "Вони просто переодяглися у злих духів".

Історик Олександр Зінченко також долучився до обговорення, пожартувавши: "Вони принесли полоній. На додаток до чаю".

Як на російські костюми дітей відреагували українці

Окремий допис присвятив інциденту народний депутат, історик і колишній керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Ні, серйозно, діти обрали найстрашніші костюми на Геловін: хлопчик – "російський солдат", дівчинка – щось на кшталт "велич російської культури". А замість звичайного "цукерки чи гидота" вони мали написати "денацифікація чи смерть"", – написав він.

Українська журналістка-розслідувачка Тетяна Козирєва також звернула увагу на контраст між святкуванням у США та подіями в Україні.

"В той час, як в Олешках вже два дні діє перемир'я, а російські балістичні ракети падають на Київ, президент США і перша леді влаштували святкування Хеллоуїна, найгучнішим звуком якого став проліт президентського літака Air Force One. На подив багатьох, деякі діти прийшли у радянській військовій формі та традиційних російських кокошниках. "Як кажуть, "моторошний сезон"", – написала вона у Facebook.

Український підприємець і блогер Валерій Пекар також прокоментував появу дітей у такому вбранні: "Російська військова форма та кокошники у Білому домі. Цей світ трохи зійшов із рейок".

Що було написано на шевроні хлопчика

Світлину з деталями костюма хлопчика опублікував у Facebook Сергій Корсунський – вчений і дипломат, який раніше був послом України в Японії.

На фотографії видно напис на шевроні військової форми – "танкові війська" російською мовою.

"На випадок, якщо ви пропустили, це запрошення для російського православного священика до Овального кабінету. Що ж, тепер ми можемо ближче познайомитись із майбутнім Росії", – написав Корсунський.

Чи були діти в російських костюмах дітьми Стівена Міллера

Після появи фотографій у соцмережах почали припускати, що хлопчик і дівчинка в російському вбранні – син і донька Стівена Міллера, старшого радника з політичних питань президента США Дональда Трампа.

Однак ця інформація не відповідає дійсності. Зокрема, його дружина опублікувала фотографії, на яких видно, у якому вбранні діти Стівена Міллера насправді прийшли на святкування до Білого дому.

Таким чином, наразі залишається невідомим, чиї саме діти з'явилися на заході в радянській військовій формі та традиційному російському одязі.

Геловін у Білому домі – діти... Джерело: Скриншот Розгорнути

Геловін у Білому домі – діти... Джерело: Скриншот Розгорнути

Геловін у Білому домі – діти... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, під час святкування Гелловіну в Білому домі 29 жовтня увагу привернули хлопчик у військовій формі із радянським кашкетом та дівчинка в кокошнику й сарафані. Фотографії дітей на тлі президентського подружжя викликали дискусію в українському сегменті соцмереж.