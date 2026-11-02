В Ормузькій протоці згоріли 11 танкерів.

"Деякі з них затонули": в Ірані сказали, скільки танкерів згоріли в Ормузькій протоці за останні дев'ять

За дев'ять днів в Ормузькій протоці загорілися 11 нафтових танкерів. У Військово-морських силах Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану, зазначили, що деякі судна затонули.

Іранська сторона стверджує, що всі ці танкери намагалися обійти визначений Тегераном маршрут проходження через Ормузьку протоку. Про це КВІР повідомив у понеділок, 2 листопада, у дописі в соціальній мережі X.

За даними іранських військових, пожежі на суднах фіксували з 25 жовтня.

Пожежі на суднах фіксували з 25 жовтня. Джерело: X

У повідомленні Військово-морських сил КВІР йдеться, що за дев'ять днів в Ормузькій протоці загорілися 11 різних нафтових танкерів.

Іранські військові пов'язали початок цього періоду з 25 жовтня – датою демонстративного візиту командувача Центрального командування США (CENTCOM) адмірала Бреда Купера до Ормузької протоки.

У КВІР заявили, що судна намагалися пройти повз визначений Іраном законний маршрут. Частина танкерів, за словами представників корпусу, після пожеж затонула.

Що відомо

У дописі іранської сторони зазначено, що йдеться про 11 окремих нафтових танкерів, на яких виникли пожежі протягом періоду з 25 жовтня до 2 листопада.

Водночас у повідомленні не уточнюється:

Назви танкерів, на яких виникли пожежі.

Країни, під прапорами яких ходили ці судна.

Причини займання на кожному з танкерів.

Точна кількість суден, які затонули.

КВІР не навів додаткових подробиць щодо обставин кожного інциденту. У своїй заяві військові обмежилися загальною кількістю суден, на яких виникли пожежі, та повідомленням про те, що деякі з них пішли на дно.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Трамп-молодший розкритикував військову операцію США в Ірані, яку влаштував його батько.