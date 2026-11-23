Демократи отримали найбільше місць у Палаті представників США за понад 30 років: що це означає

На проміжних виборах до Конгресу США Демократична партія здобула найбільше за понад 30 років представництво у Палаті представників. У нижній палаті законодавчого органу демократів із січня буде щоайменше 258 із 435.

Найкращий результат за кілька десятиліть дає демократам не лише серйозні можливості для управління державою, а й створює тиск на партію, якій доведеться виконувати передвиборчі обіцянки. Про це повідомляє The Associated Press.

Демократи здобули найкращий результат на виборах до Палати представників із початку 1990-х

В АР констатували, що демократи в Палаті представників здобули свій найкращий результат на загальних виборах за останні десятиліття, вигравши щонайменше 258 місць у "перемозі, небаченій з 1992 року".

"Це створює не лише величезні можливості для управління, але й сильний тиск щодо виконання передвиборчих обіцянок та пріоритетів", – зазначено у матеріалі.

На листопадових виборах демократи здобули вже 44 місця – на чотири більше, ніж 40, які вони отримали на перших проміжних виборах президента Дональда Трампа у 2018 році.

Поріг у 258 місць було перетнуто у неділю, 22 листопада, коли стало відомо, що в неділю після того, як демократ Чак Габбард переміг республіканську представницю Вірджинію Фокс у Північній Кароліні.

Доля ще чотирьох місць у Палаті представників дося не вирішена: по одному у Мінесоті і Теннесі та дві у Луїзіані, там пройде другий тур голосування у грудні.

Республіканці будуть у меншості і матимуть щонайменше 173 місця.

"Ця важлива подія в Палаті представників, що складається з 435 членів, передбачає розділення влади: Сенат також перебуває в руках демократів, а президентом у Білому домі є республіканець. Підбадьорені демократи готують 100-денний план вирішення проблеми здорожчання вартості життя, водночас стикаючись з величезним планом нагляду для Трампа на решту його другого терміну на посаді", – зазначено у матеріалі.

Кількість демократів у Палаті представників буде більшою, ніж будь-яка, яку партія бачила на виборах з часів першого обрання Білла Клінтона президентом у 1992 році (258) або обрання Барака Обами у 2008 році (257), проте це не зовсім кульмінація ери Франкліна Д. Рузвельта, коли більшість демократів у Палаті представників перевищила 300.

Такий результат відкриває нові можливості та виклики попереду.

"Ну, чорт забирай, ми повинні відчувати тиск.. У цій країні вмирають люди, люди втрачають медичне обслуговування, засоби до існування, ферми, їх тероризує ICE... Якщо ви не відчуваєте терміновості та тиску на цій роботі, а також відчайдушного бажання допомагати людям, то вам не місце під цим куполом Капітолію", – сказав представник Демократичної партії з Колорадо Джейсон Кроу, колишній армійський рейнджер.

В АР зауважили, що такі цифри підкреслюють "надзвичайний масштаб перемог демократів, які охопили всі штати – від найсильніших республіканських – до Середнього Заходу та Східного узбережжя, оскільки виборці, розлючені високими цінами та війною в Ірані, а також стурбовані корупцією, чітко висловили своє невдоволення Трампом".

"Взявши під контроль як Палату представників, так і Сенат у січні, демократи матимуть із собою підтримку виборців та очікування щодо виконання своїх обов'язків. Демократи в Сенаті здобули більшість у 56 місць у палаті зі 100 місць, що є їхньою найбільшою перевагою за понад десять років. Демократи, у рамках свого 100-денного порядку денного, планують швидке голосування за скасування скорочень Medicaid, запропонованих республіканцями, та відновлення податкових пільг за Законом про доступну медичну допомогу, термін дії яких республіканці дозволили закінчити", – зазначає агентство.

Демократи пообіцяли використати свої повноваження щодо виклику до суду та розпочати низку розслідувань, щоб реалізувати роль Конгресу як стримувальника президентської влади. Вони планують з'ясувати, як Трамп та його родина стали багатшими з моменту його повернення на посаду.

Лідер демократів з Нью-Йорка Хакім Джеффріс, який, вірогідно, стане спікером Палати представників, не виключає спроби імпічменту Трампа втретє.

Як повідомляв OBOZ.UA, днями Сенат США заблокував резолюцію, яка зобов’язує Трампа припинити війну в Ірані.

Йдеться про ще старий склад верхньої палати Конгресу, де більшість мють республіканці.