Данія вислала російського військового аташе: у Путіна відповіли

У Данії оголосили, що з країни було вислано російського військового аташе після того, як там зірвали замах на українського репера Kyivstoner. Крім того, російським громадянам буде видаватися менше "непотрібних віз".

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і закликав ЄС вчинити так само. Його цитує TV 2 Nyheder.

Расмуссен заявив, що влада країни "абсолютно впевнена" у втручанні російської розвідки.

Міністр юстиції Данії Ніколай Ваммен додав, що Поліція безпеки (PET) отримає додаткові ресурси, а також що покарання за вчинення злочинів на користь іноземних держав має бути посилено.

Обидва міністри підкреслили серйозність зростаючої загрози з боку Росії та наголосили, що зараз найважливіше – "не втрачати впевненості" та продовжувати надавати підтримку Україні.

Журналісти також запитали, чи планується розірвати дипломатичні відносини з Росією на тлі цієї справи. Расмуссен відкинув таку можливість, зазначивши, що важливо підтримувати діалог у "світі, сповненому невизначеності та конфліктів".

На рішення Данії щодо військового аташе вже відреагували у Москві. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія "дасть відповідну відповідь".

Як повідомляв OBOZ.UA, у Данії правоохоронці зірвали ймовірну змову з метою вбивства українського репера Kyivstoner перед його запланованим концертом. У підготовці замаху підозрюють двох громадян Данії, яких, за даними слідства, могла завербувати російська розвідка.

Чоловіків затримали незадовго до виступу артиста, який мав відбутися 25 вересня, але згодом його скасували.