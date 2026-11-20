Чи згодні європейці їхати на переговори у Москву: у Франції і Німеччині відповіли

Російський диктатор Володимир Путін допустив участь європейських країн у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні, однак висунув для цього окрему умову. А саме – представники Європи мають спершу відвідати Москву, щоб обговорити свої пропозиції з російською стороною. В Європі загалом погоджуються на перемовини, але також висовують свої умови.

Причому Москва "не є бажаним місцем таких переговорів". Саме так пропозицію ватажка Кремля прокоментували у Франції та Німеччині.

Що сказали в ФРН

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив відкритість до пропозиції Путіна.

"Відмова від запрошення була б абсолютно неправильним сигналом. Нам потрібно розмовляти. Тільки ті, хто розмовляє, можуть зрештою досягти результатів", – сказав він.

За словами Пісторіуса, поки що з Кремля не було запрошень і "якщо зараз звідти надішлють перші сигнали та запросять європейців на перемовини, то це буде схвалено в усіх відношеннях". Бо зрештою, "важливі не оголошення та запрошення, а результати", і "припинення вогню є частиною цього".

Та принаймні поки що такі зустрічі можуть бути не в Москві і не в Росії.

"Те, що Москва не є бажаним місцем проведення переговорів, говорить саме за себе", – сказав Пісторіус.

Що сказали у Франції

Коментуючи це питання, радник президента Франції Еммануеля Макрона не переймався безпосередньо місцем зустрічі. У французького лідера вважають, що головне – "вести повноцінну роль" переговірної сторони. Відповідно, Росія повинна "гарантувати повну участь Європи" у переговорах разом зі США та Києвом.

"Наша вимога полягатиме в тому, щоб початок або формалізація цього діалогу чітко означало, що в Росії визнають, що європейці відіграють повноцінну роль у переговорах та беруть активну участь у наступному раунді разом зі Сполученими Штатами та Україною", – сказав радник Макрона.

За його словами, у Єлисейському паласі "вітають пропозицію Москви щодо встановлення офіційного діалогу", але поки що про візити до Кремля говорити зарано. І у будь-якому разі "європейські країни спочатку повинні узгодити свої позиції" з Вашингтоном та Києвом.

Що передувало

Раніше Москва виступала проти безпосередньої участі європейських представників у переговорах щодо війни в Україні, хоча й американська сторона наполягала на залученні Європи.

Так, під час переговорів в Абу-Дабі представники Британії, Німеччини, Франції, Італії та Європейської комісії зустрічалися з українською й американською делегаціями, однак безпосередньо в тристоронніх переговорах за участю Росії вони не брали участі.

Як повідомляв OBOZ.UA, в китайському Шеньчжені завершився перший тристоронній саміт президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Учасники не виступили зі спільною заявою, як анонсували раніше, проте згодом погодили декларацію "про мир", у якій не згадується Україна.

Після цього Володимир Путін і допустив участь європейських країн у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні.