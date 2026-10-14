Блог | Чому Європа не може повністю замінити США у стримуванні Росії

Війна в Україні дедалі гостріше ставить питання про співвідношення військової підтримки Європи, стратегічної ролі США та можливостей дипломатичного завершення конфлікту. Київ прагне перетворити військовий тиск на Росію на переговорний результат. Європейські партнери збільшують фінансову та військову підтримку України, тоді як Вашингтон зберігає важливу роль у стратегічному стримуванні Москви та можливому врегулюванні війни. Але наскільки Європа здатна замінити США, якщо американська переговорна позиція частково розходитиметься з українською? Відповідь допомагає знайти концепція Генрі Кіссінджера, який розглядав стримування СРСР як поєднання військової сили, економічного впливу та дипломатії.

У механізмі стримування Кіссінджера можна виділити шість елементів: військова рівновага, переконливість стратегічних зобов'язань, поєднання тиску з переговорами, економічні стимули та обмеження (linkage), керована ескалація і дипломатичний вихід. Найбільша залежність Європи від США зосереджена в трьох сферах: стратегічна військова рівновага, переконливість гарантій безпеки та керування ризиками ескалації з ядерною Росією. Франція і Велика Британія мають власні ядерні сили, але не можуть повністю відтворити американську систему розвідки, протиракетної оборони, логістики та стратегічного командування.

Водночас межі європейської залежності не слід перебільшувати. Європа здатна самостійно фінансувати значну частину потреб України, виробляти артилерійські боєприпаси, безпілотники, бронетехніку, розвивати власні системи ППО, запроваджувати санкції. Однак окремі американські технології, системи озброєнь і розвідувальні можливості швидко замінити складно. За даними Kiel Institute від 13 серпня 2026 року, Європа збільшила обсяги допомоги Україні, проте американське озброєння залишається важливим компонентом її військової підтримки. Особливе значення має принцип Кіссінджера linkage: економічні вигоди для Москви повинні розглядатися у взаємозв'язку з її військовою та політичною поведінкою. Тому американсько-російський економічний торг, якщо він недостатньо пов'язаний з умовами припинення війни, може послаблювати переговорні позиції України.

Для переговорної автономії України необхідно розрізняти три рівні можливого заміщення США Європою. Перший – фінансовий, де Європа має ресурси та потенціал компенсації американської допомоги. Другий – військово-технологічний, де можливе часткове заміщення, але з обмеженнями щодо окремих систем ППО, високоточної зброї, розвідки та військового управління. Третій – стратегічно-переговорний, де Європа може створювати власні гарантії безпеки й вести переговори, але не може зобов'язати США застосовувати свої військові можливості, змінювати американські санкції чи виконувати майбутні домовленості. Саме третій рівень найбільше впливає на архітектуру можливого врегулювання, оскільки фінансування України та забезпечення її довгострокової безпеки – не тотожні завдання.

Звідси виникає структурна асиметрія між Україною, Європою та США. Україна несе основну фізичну ціну війни, Європа може збільшувати військову та фінансову підтримку, але Вашингтон зберігає інструменти, здатні суттєво впливати на умови врегулювання. Якщо військова ескалація триває, а ключові параметри домовленостей формуються переважно в американсько-російському діалозі, виникає ризик розходження між тими, хто несе основні втрати, і тими, хто контролює частину вирішальних переговорних важелів. Водночас Європа не позбавлена власного впливу, а Україна зберігає політичну суб'єктність. Проте за недостатньої узгодженості позицій партнерів ціна українського права відхилити неприйнятну угоду може зростати.

Головний висновок у логіці Кіссінджера: Європа може значною мірою замінювати американське фінансування, частково – військово-технологічну підтримку, але поки не здатна повністю відтворити американську роль у стратегічному стримуванні Росії. Тому збільшення європейської допомоги саме по собі не гарантує Україні більшої переговорної автономії. Вирішальне питання – чи зможе Європа перетворити свої ресурси на самостійні гарантії безпеки та переговорні важелі. Поки цього не сталося, Україна разом із Європою може підтримувати військовий тиск на Росію, не маючи достатнього впливу на механізм його перетворення на політичну угоду. Тобто, Європа не здатна забезпечити Україні політичний вихід з війни. Саме тому добрі, стабільні та довірчі відносини України зі США залишаються однією з ключових умов збереження її переговорної автономії, впливу на зміст майбутніх домовленостей та забезпечення гарантій безпеки.