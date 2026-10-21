Блог | Час виставити світу рахунок за Будапештський меморандум

Знаєте, що це? Це підпис Сполучених Штатів Америки під гарантією українській територіальній цілісності. Перед цим підписанням Україна має у своєму розпорядженні ядерну зброю, яка здатна по суті знищити планету. Ми домовились з гарантами, які приїхали у той день в Будапешт, що ми віддаємо цей арсенал, утилізуємо зброю і утилізуємо відповідну інфраструктуру. Увесь світ до кінця свого існування має бути вдячний за такий вчинок нам. А гаранти не просто сказали "Дякуємо!", а підписали відповідний документ, що нам по суті навіть не треба мати армію. Бо у нас є гаранти, бо Україні без перебільшення мають навколо всі бути вдячними.

Підпис США під гарантією укр... Джерело: facebook.com Розгорнути

Натомість одна північна країна-гарант територіальної цілісності України направила на нас війська у 2014 і у 2022 роках, а представники другої країни-підписанта зараз бігають по всьому світу і переконують, що Україна винна, бо не хоче віддавати путєну власні території, які він тепер вважає своїми, намагаються подати нас якомога дорожче.

Я думаю, що гарно зроблену соціальну рекламу з історією про Будапештський меморандум маємо крутити по всьому світу на всіх можливих інформаційних ресурсах. Не жаліючи фінансів на це. Увесь світ має знати про те, що зараз роблять гаранти територіальної цілісності України і що то за ядерний арсенал був у нас до 1994 року. Увесь світ має знати, який еквівалент Хіросіми був у того арсеналу… Як варіант – зробити це ближче до 5 грудня. У чергову річницю…