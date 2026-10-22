Били ногами і морили голодом: у "Книзі катів" розкрили, де утримували американця Хаббарда в Росії і хто його катував

21 жовтня нинішнього року Росія звільнила з полону 74-річного громадянина США Стівена Хаббарда, якого окупанти викрали з його будинку в Україні 2 квітня 2022 року в тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області та засудили до шести років ув'язнення. У російському полоні американець зазнавав катувань з боку окупантів – його морили голодом, били палицями, кийками й ногами, електрошокером, цькували собаками, змушували повзати коридорами.

Його утримували спочатку в Новозибківськові Брянської області в СІЗО, потім у Пакиному Володимирської області Росії. Про історію звільненого з полону Стівена Хаббарда розповіли у проєкті "Книга катів українського народу".

Де утримували Стівена Хаббарда

Спочатку Стівена Хаббарда утримували у СІЗО №2 у Новозибкові Брянської області з вересня 2022 року до травня 2023 року, потім у виправній колонії №7 у Пакиному Володимирської області з травня 2023 року до весни 2024 року.

Там він, як і інші українські полонені, зазнавав тортур. Як розповів його співкамерник, звільнений український військовополоненийо Ігор Шишко, американця били палицями, кийками й ногами, електрошокером, цькували собаками, морили голодом, змушували повзати коридорами й навіть імітувати статеві акти.

Становище Стівена Хаббарда ускладнювалося тим, що він є громадянином США і не знає російської мови, через що окупанти додатково знущалися з нього.

Звільнені полонені, які перебували в казенній установі СІЗО №2 УФСВП в Новозибкові, розповідали про численні випадки катування там, в тому числі побиття під час "прийомки", допитів і перевірок, цькування собаками, удари електрошокером. Зазначали, що людей там примушували стирати з тіла татуювання, вчити російський гімн і кричати "Слава росії". Світло в камерах не вимикали, порції їжі були близько 200 грамів, люди втрачали по 20 кг і більше.

Охоронці зустрічали полонених фразою "Добро пожаловать в Бухенвальд", розповідав журналіст Дмитро Хилюк. Відомо щонайменше про три смерті українців у цьому СІЗО.

Після Новозибкова американця утримували у Федеральній казенній установі ВК №7 УФСВП по Володимирській області, там Хаббард перебував з травня 2023 року до весни 2024 року.

Звільнені з тієї установи розповідають про те, що співробітники колонії били ув'язнених двічі на день під час перевірок й вдавалися до тортур, зокрема ударів палицями по стопах (цей вид катування називають "бастонада"), душіння пакетами, змушування повзати по плитці, зґвалтування сторонніми предметами.

Також полонених морили голодом: у тарілці могло бути кілька зерен перловки, замість картоплі – лушпиння. Коросту лікували зеленкою, а медик радив молитися. Відомо щонайменше про три смерті українців у цій колонії.

Останнім місцем ув'язнення російські медіа називають колонію ВК-12 у Мордовії. Цю інформацію "Книга катів" нині перевіряє.

Хто причетний до катувань українських полонених у цих установах

Проєкт опублікував дані посадовців Федеральної служби виконання покарань РФ, а також інших осіб, причетних до незаконного утримання, катувань та жорстокого поводження з українськими військовополоненими у виправній колонії №7 (Пакине, Володимирська область) і слідчому ізоляторі №2 (Новозибків, Брянська область).

Генерал-майор Гірічєв Олексій Іванович очолював Управління Федеральної служби виконання покарань рф по Володимирській області з 02.03.2020 по 06.03.2023.

Полковник Мішанов Олексій Олександрович тимчасово виконував обов'язки начальника Управління Федеральної служби виконання покарань рф по Володимирській області з 03.2023 по 10.2023.

Полковник Чудін Олексій Володимирович тимчасово виконував обов'язки начальника Управління Федеральної служби виконання покарань рф по Володимирській області з 12.2023 по 03.2024.

Полковник Шек Олександр Васильович з квітня 2024 року і донині очолює Управління Федеральної служби виконання покарань рф по Володимирській області.

Підполковник Зайдуллін Бахтіяр Мірвєрдірович є начальником виправної колонії №7.

Підполковник Горбунов Денис Андрійович обіймав посаду начальника виправної колонії №7 до Зайдулліна.

Підполковник Хавецький Олексій Вікторович – заступник начальника колонії з безпеки та оперативної роботи. У січні 2025 року СБУ повідомила йому про підозру у вчиненні воєнних злочинів групою осіб за попередньою змовою. За даними слідства, він причетний до знущань над полоненими щонайменше з травня 2023 до лютого 2024 року.

Мухін Олексій Михайлович (дані уточнюються), заступник начальника колонії з охорони.

Торохов Володимир Сергійович (дані уточнюються) – начальник оперативного відділу.

Напалков Вадим Володимирович (дані уточнюються) – заступник начальника відділу охорони.

Левшин Андрій Михайлович – начальник філії "Медична частина №7" медико-санітарної частини № 33 Федеральної служби виконання покарань рф (щонайменше з 03.2019 по 09.2023). Ймовірно, відповідальний за ненадання медичної допомоги українським полоненим.

Бєлов Ярослав Олександрович (дані уточнюються) – російський засуджений, який відбував покарання в колонії, співпрацював з адміністрацією та брав участь у знущаннях над полоненими.

Полковник Гєрасімов Сергій Єрмагенович очолював Управління Федеральної служби виконання покарань рф по Брянській області з вересня 2020 по квітень 2024 року.

Полковник Мішанов Олексій Олександрович з 22.04.2024 є начальником Управління Федеральної служби виконання покарань рф по Брянській області.

Полковник Нестеров Дмитро Іванович – з жовтня 2012 року очолює СІЗО №2.

Ковальов Анатолій (дані уточнюються) – станом на 2022 рік обіймав посаду заступника начальника СІЗО з безпеки та оперативної роботи.

Носов Олег (дані уточнюються) є чинним заступником начальника СІЗО з безпеки та оперативної роботи.

Прищеп Олексій (дані уточнюються) – заступник начальника СІЗО з охорони.

Прапорщик Кузякін Олег (дані уточнюються) – корпусний постовий. Українська воєнна розвідка встановила його причетність до катувань і побиття полонених.

Полковник Сєдрісєв Василь Васильович з липня 2021 року очолює УФСВП рф у республіці Мордовія.

Що передувало

У середу, 21 жовтня 2026 року, Росія звільнила 74-річного американця Стівена Джеймса Габбарда, якого викрали з його будинку в Україні 2 квітня 2022 року та засудили до шести років ув’язнення. Диктатор Володимир Путін розпорядився звільнити чоловіка, якого російська сторона звинуватила в найманстві на боці українських збройних сил.

Звільнення Хаббарда відбулося на прохання Дональда Трампа під час візиту його спецпосланця Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга.

Що відомо про Стівена Габбарда

Стівен Джеймс Габбард родом із містечка Біг-Рапідс у штаті Мічиган, США. Він багато подорожував світом, зокрема жив у Японії та на Кіпрі, де познайомився з українкою на ім’я Інна. У 2014 році вони переїхали до Ізюма на Харківщині. Габбард заробляв на життя викладанням англійської мови та, за наданою інформацією, не розмовляв ні українською, ні російською.

Коли почалися бойові дії, американець намагався виїхати з Ізюма, однак 2 квітня 2022 року потрапив у полон до російських окупантів. Вони звинуватили його в роботі на Україну та заявляли, що він нібито вступив до лав територіальної оборони Ізюма.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що депутат Європарламенту, литовський політик Петрас Ауштрявічюс нагадав про те, що в російському полоні продовжує перебувати незаконно засуджена українська журналістка Яна Суворова з Мелітополя Запорізької області. Нині вона вже четвертий свій день народження зустрічає в неволі.