"Був хорошою дитиною, ходив до церкви": бабуся нападника в Кракові, який вбив шістьох людей, розповіла про нього

80-річна Марія, бабуся 24-річного Міхала Оксинського, якого звинувачують у нападі зі стріляниною в центрі Кракова, досі не може повірити в те, що сталося. Жінка згадує онука як чуйну та послужливу людину, яка допомагала їй і раніше ходила до церкви.

Також вона розповіла про захоплення зброєю свого сина Януша, батька нападника, та про те, що той подарував Міхалу військову форму на повноліття. Своїми спогадами Марія поділилася з журналістами Gazeta Wyborcza, які приїхали до рідного міста чоловіка.

Що бабуся розповіла про Міхала

80-річна Марія зізналася журналістам, що досі не може збагнути, як її онук міг скоїти такий злочин.

"Він був такою гарною дитиною. Не знаю, що на нього найшло. Раніше він ходив до церкви, хоча останнім часом рідше", – розповіла жінка.

За її словами, тривожитися вона почала ще в п'ятницю, коли її син Януш, батько Міхала, не приїхав за яйцями. Спочатку Марія припустила, що чоловік зможе завітати наступного дня. Вона пояснила, що син мав багато роботи й іноді працював навіть ночами.

Однак у суботу Януш також не з'явився. Тоді жінка почала телефонувати, але ніхто не відповідав.

"Ніхто не відповідав", – згадала вона.

Згодом племінниця розповіла Марії про трагедію в Кракові та показала фотографію нападника. Жінка впізнала онука, але спочатку не хотіла вірити побаченому.

"Боже мій, це ж Міхал? – подумала я, але не наважилася сказати це вголос. Я думала, що це хтось схожий, що це не може бути він", – розповіла бабуся.

Близько 22:00 до неї приїхала дочка та повідомила страшну звістку: її син Януш, невістка та онука загинули.

Міхал Оксінський - теракт в Кракові. Джерело: Скриншот

Батько нападника захоплювався зброєю та подарував синові військову форму

Журналісти також запитали Марію про захоплення її сина зброєю. Януш мав дозвіл на дев'ять одиниць зброї.

Жінка пояснила, що всі троє її синів служили в армії. За її словами, Януш був наймолодшим, і свого часу йому навіть пропонували не проходити військову службу, оскільки двоє старших братів уже служили.

"У Стараховіці йому сказали: "Ти можеш не йти до армії, бо двоє твоїх братів уже там". А він не пішов. "Мамо, ти маєш пройти військову службу"", – переказала Марія слова сина.

Вона розповіла, що Януш обожнював стрілянину та вважав це заняття дуже корисним. Також він витратив 6000 злотих на сейф для зберігання зброї.

Крім того, на 18-річчя Міхала батько подарував йому військову форму. Бабуся пригадала, що онук навіть приміряв її в неї вдома.

"Януш купив Міхалові форму на його 18-річчя. Він навіть переодягся у мене вдома. Я сказала йому: "Забудь про це"", – розповіла жінка Gazeta Wyborcza.

Водночас Марія не знає, чи саме цю форму носив її онук під час нападу в Кракові.

Міхал Оксінський - теракт в Кракові. Джерело: Скриншот

Бабуся не помічала радикальних поглядів онука

Марія згадує Міхала як чуйну та послужливу людину. За її словами, він одного разу відвіз її до лікаря, але відмовився брати гроші за бензин.

"Міхал, ти так акуратно ведеш. У тебе ніколи не буде аварії", – казала вона онукові.

Жінка також розповіла, що була здивована рішенням Міхала не вступати до університету, хоча в школі він мав хороші оцінки. Натомість він працював токарем і пояснював, що цього йому достатньо, адже він хотів заробляти гроші. Запитань про дівчат онук уникав.

Журналісти поцікавилися, чи помічала бабуся ознаки радикалізації Міхала.

"Де вони? Я нічого подібного не бачила", – відповіла Марія. Єдине, що їй не подобалося, – онук часто ходив у капюшоні.

Академія образотворчих мистецтв у Кракові оголосила жалобу через загибель сестри нападника

Після трагедії Академія образотворчих мистецтв імені Яна Матейка у Кракові оголосила жалобу через смерть Магди Оксинської – студентки третього курсу живопису. Університет повідомив, що молода жінка загинула разом із батьками.

"Ми отримали, а сьогодні підтвердилася звістка про те, що Магда Оксинська, студентка третього курсу живопису, була вбита разом зі своїми батьками, а сестра одного з наших співробітників отримала два кульові поранення від найманого вбивці", – йдеться в заяві навчального закладу.

Ректор академії, професор Анджей Беднарчик, наголосив, що трагедія завдала болючої рани всій університетській спільноті.

"Ніщо вже не буде тим самим. Тендітна тканина нашої академічної спільноти отримала хворобливу рану. Тільки разом ми зможемо відновитись", – написав він.

Що відомо про стрілянину в центрі Кракова

У суботу в центрі Кракова сталася стрілянина. Озброєний чоловік відкрив вогонь із автомобіля по випадкових перехожих на Головній ринковій площі.

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Унаслідок нападу загинули шестеро людей – чотири жінки та двоє чоловіків. Загалом постраждали 16 осіб, серед яких двоє поліцейських, стан яких оцінювали як дуже тяжкий, а також сам нападник.

Пізніше в будинку нападника в Островці-Свентокшиському виявили три тіла. У неділю поліція підтвердила, що загиблі – батьки та молодша сестра стрільця. Однією з них була Магда Оксинська, студентка Академії образотворчих мистецтв у Кракові.

У понеділок поліція повідомила про смерть самого нападника.

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