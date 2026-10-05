"Було принизливо": ексміністр США Дрісколл визнав, що Україна з меншим бюджетом змогла розробити кращу зброю

Колишній міністр армії США Ден Дрісколл визнав досягнення України у розробці дронів. Попри значно менші бюджети українці змогли створити кращу зброю.

Спостерігати за цим, визнав Дрісколл, йому, як представнику американської армії, було "принизливо". Про це пише видання Rolling Stone.

Що сказав Дрісколл

З визнанням українських здобутків ексміністр армії США виступив у першій після звільнення розмові з медіа. За даними ЗМІ, посаду Дрісколл втратив через конфлікт з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Дрісколл відзначив швидкість, з якою розвивається українська оборонна промисловість – в умовах повномасштабної війни з Росією та за мізерних, порівняно з американськими, бюджетів.

"У певному сенсі було принизливо бачити, наскільки швидко країна може змінюватися, коли цього потребує. Коли ти бачив, яким був бюджет України й наскільки він був малим, якщо порівняти з нашим, і попри це в них була краща зброя для ведення війни, це стало сигналом до пробудження", – заявив Дрісколл.

Надихнувшись прикладом України, під час перебування на посаді він взявся виправляти кричущу, з його точки зору, неготовність американської армії до умов сучасної війни.

Зокрема, Дрісколл ініціював створення експериментального батальйону, що діяв за принципом "дрони передусім".

Цей американський підрозділ дислокувався в Італії. У його розпорядженні були власні лабораторії дронів. Військові у цьому батальйоні випробовували тактику радіоелектронної боротьби і працювали з радниками з України.

Втім, у первісному вигляді проіснував підрозділ не довго. За деякий час він пережив "переформатування": батальйон повернули до "основної місії", що полягає у виконанні завдань повітряно-десантної піхоти.

Як повідомляв OBOZ.UA, ще наприкінці минулого року Дрісколл визнав відставання США у впровадженні військових інновацій. США тут обійшли, на його думку, три країни, серед яких – Україна та Ізраїль. Водночас, за словами Дрісколла, у цьому випереджає Штати й Росія.