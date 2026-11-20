Британія під тиском ЄС погодилась прийняти 100 тисяч іноземців – The Guardian

Велика Британія погодилася збільшити квоту для громадян країн Євросоюзу, які зможуть приїжджати до Англії за новою програмою молодіжної мобільності (Youth Mobility Scheme). Щороку нею зможуть скористатися до 100 тисяч європейців віком до 31 року – удвічі більше, ніж Лондон раніше пропонував у межах переговорів із ЄС.

Про це пише The Guardian. Ця домовленість стала компромісом після тривалих переговорів між Лондоном і Брюсселем.

Лондон збільшив квоту під час переговорів

Уряд Великої Британії напередодні саміту в Брюсселі попередньо погодився на щорічну квоту в 100 000 віз для молодих громадян Євросоюзу в межах нової угоди про "перезавантаження" відносин після Brexit

Раніше Велика Британія наполягала на значно меншому ліміті учасників програми – від 50 до 80 тисяч осіб на рік. Однак у четвер, 19 листопада, британська сторона погодилася підвищити ліміт до 100 тисяч громадян ЄС щороку.

Брюссель спершу вимагав взагалі не обмежувати кількість учасників, але пішов на поступки, погодившись на цю квоту.

Також сторони домовилися збільшити граничний вік учасників програми з 30 до 31 року.

Суть програми

Схема передбачає взаємні можливості: молоді європейці зможуть тимчасово жити, працювати або навчатися у Великій Британії, а молоді британці отримають аналогічні права в країнах Європейського Союзу.

Кількість молодих громадян Великої Британії, які зможуть скористатися програмою для поїздок до Євросоюзу, має бути такою самою або більшою. Водночас деякі країни, зокрема Німеччина, готові щороку приймати необмежену кількість британських учасників.

Чому Лондон пішов на компроміс

Британський уряд розглядає угоду про мобільність молоді як ключову умову для укладення ширшого економічного та безпекового пакета з ЄС.

До цього пакета входять спрощення торгівлі харчовими продуктами (що має зменшити витрати бізнесу та споживачів), співпраця у сфері торгівлі викидами вуглецю, а також спільний план дій щодо боротьби з нелегальною міграцією через Ла-Манш.

Водночас уряд Британії паралельно посилює загальні імміграційні правила для інших категорій мігрантів, зокрема збільшуючи базовий термін очікування на дозвіл на постійне проживання з 5 до 10 років.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр Енді Бернем заявив, що наприкінці цього року представить варіанти поглиблення відносин Британії з Євросоюзом. Він також сказав, що Brexit "завдав більше шкоди, ніж користі". За словами Бернема, Велика Британія має визначитися зі своїми довгостроковими відносинами з ЄС, який залишається її найбільшим ринком. Він також заявив, що країна "втратила частину контролю" над економікою та міграцією після виходу з Євросоюзу.