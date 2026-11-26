Британія готується оголосити мобілізацію: 100 тис. резервістів вже отримали сповіщення

Близько 100 тисяч резервістів отримали листи від британського Міноборони з пропозицією долучатися до військових навчань і тренувань. Зокрема, йдеться про можливу участь у масштабних навчаннях НАТО Steadfast Defender наступної весни. Водночас британський уряд наголошує, що розсилання повідомлень не означає підготовки до негайної мобілізації.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph, яке з'ясувало подробиці нової ініціативи Міністерства оборони. За інформацією журналістів, листи підписали керівники трьох видів Збройних сил Великої Британії. Вони також попросили колишніх військових актуалізувати інформацію про свої професійні навички.

Загроза з боку Росії

Рішення британського оборонного відомства ухвалили на тлі зростання загроз з боку Росії та побоювань щодо готовності НАТО реагувати на можливі провокації Москви.

Минулого тижня Росія запустила крилаті ракети та безпілотник у напрямку східної Польщі. Один із російських засобів ураження впав неподалік місця, де проходили військові навчання під керівництвом Великої Британії. Того дня цей район відвідували міністр оборони та начальник штабу Королівських повітряних сил.

Крім того, британські ВПС почали переміщувати літаки до ангарів на ніч і планують встановлювати протидронові сітки для захисту авіації на військових базах.

Міністр оборони Вес Стритінг раніше попереджав, що Велика Британія повинна бути готовою до війни протягом 1000 днів. Він також наголошував на необхідності бути готовими разом із союзниками "воювати та перемагати".

Виступаючи в четвер в ефірі Sky News, Стритінг заявив, що країна перебуває в умовах підвищеного рівня загроз. Він назвав звернення до резервістів "розумним і необхідним запобіжним заходом".

Кого стосуються листи

Повідомлення надіслали представникам стратегічного резерву Великої Британії. Це колишні військовослужбовці, які нещодавно залишили армію, але зберігають зобов'язання повернутися на службу за виняткових обставин.

Вони відрізняються від звичайних цивільних добровольців, які самостійно вирішують долучитися до резервних підрозділів.

Представник британської армії пояснив, що відомству важливо отримати актуальну інформацію про колишніх військових. Наприклад, людина, яка раніше служила водієм танка, згодом могла здобути цивільні навички, які виявляться кориснішими для оборони країни.

За словами співрозмовника видання, наразі йдеться передусім про з'ясування того, хто ці люди, де вони перебувають і які професійні компетенції мають. Він також наголосив, що ніхто не говорить про раптову мобілізацію всього резерву.

Позиція уряду

Міністр у справах ветеранів Келвін Бейлі заявив, що стратегічний резерв є частиною системи стримування потенційних противників Великої Британії.

"Наша сила полягає не лише в зброї та обладнанні, якими ми володіємо, а й у наших людях. Кожен представник стратегічного резерву є частиною цієї сили", – сказав він.

За словами міністра, більшість резервістів, найімовірніше, ніколи не отримають наказу повернутися на службу. Він пояснив, що листи потрібні для підтримання актуальної інформації про людей, які можуть бути залучені до оборони країни.

Бейлі окремо наголосив, що розсилання повідомлень не означає, що резервістів збираються негайно мобілізувати. Це лише необхідний крок, щоб військове відомство знало, як зв'язатися з ними та якими навичками вони володіють.

Слабкість армії

За даними The Telegraph, британський уряд прагне посилити оборонну стійкість країни та приділяє більше уваги третій статті Північноатлантичного договору. Вона зобов'язує держави-члени НАТО підтримувати й розвивати власні та спільні можливості протистояти збройному нападу.

Водночас британська армія нині має найменшу чисельність із часів Наполеонівських війн. Кількість військовослужбовців на дійсній службі наближається до 73 тисяч.

Проблему нестачі особового складу обговорювали й раніше. Колишній начальник Генерального штабу британської армії лорд Сандерс попереджав уряд, що для ведення війни з Росією країні доведеться "мобілізувати націю", оскільки наявної чисельності армії недостатньо.

Минулого року урядовий стратегічний огляд оборони також наголосив на необхідності залучення всіх частин суспільства до захисту країни. Серед рекомендацій документа було відновлення взаємодії зі стратегічним резервом, щоб у разі потреби використовувати досвід і професійні навички колишніх військових.

Британський уряд також запустив окремий розділ на своєму офіційному сайті, де можна дізнатися більше про стратегічний резерв і з'ясувати, що його існування означає для самих резервістів, їхніх родин та роботодавців.

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