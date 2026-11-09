Брата Орбана затримали за підозрою в незаконному переправленні людей через кордон. Усі подробиці справи

Молодшого брата колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – Арона Орбана – затримали за підозрою в незаконному переправленні людей через кордон. У справі також фігурують його ділові партнери, а правоохоронці провели масштабну операцію в Будапешті та передмістях.

Про це повідомляє угорське видання Telex. Водночас чинний прем'єр Петер Мадяр заявив у соцмережі Х, що Віктор Орбан підтвердив затримання свого молодшого брата. Сам колишній прем'єр-міністр назвав події політичною розправою та заявив, що його брат є лише інструментом тиску на нього.

Правоохоронці провели операцію в Будапешті та передмістях

За інформацією Telex, у понеділок, 9 листопада, співробітники Центру боротьби з тероризмом Угорщини (TEK) прибули до нерухомості у Фотлігеті, пов'язаної з компанією Арона Орбана. Очільниця Національного управління з повернення та захисту майна (NVVH) Анна Унгер не підтвердила, але й не спростувала цю інформацію. Водночас вона повідомила, що відомство вранці провело нові слідчі дії у справі, яка стосується брата колишнього прем'єра.

Національне слідче бюро Угорщини (NNI) повідомило, що його слідчі спільно з працівниками NVVH проводили процесуальні дії в межах двох кримінальних проваджень. Операція відбувалася в Будапешті та двох населених пунктах округу Пешт. Правоохоронці затримали кількох людей, а в помешканнях фігурантів проводили обшуки.

Пізніше NVVH повідомило угорському інформаційному агентству MTI, що кількох людей затримали в межах справи про незаконне переправлення людей через кордон. Імен затриманих та їхнього можливого зв'язку з Ароном Орбаном офіційно не розкривали.

Віктор Орбан заявив про політичну розправу

На повідомлення про затримання відреагував сам Віктор Обран. У дописі на Facebook він заявив, що в Угорщині нібито відбувається не притягнення до відповідальності, а політична розправа. За його словами, дії правоохоронців є способом відвернути увагу від скандалу зі спецслужбами, а справжньою ціллю нібито є він сам, тоді як його молодший брат – лише інструмент.

"Ціль – я, мій молодший брат лише засіб", – написав колишній прем'єр-міністр.

Він також звинуватив владу в намірах усунути політичних опонентів і побудувати однопартійну систему.

Допис Віктора Орбана у Facebook. Джерело: Скриншот

Після цього Петер Мадяр заявив у соцмережі X, що Віктор Орбан підтвердив затримання свого молодшого брата Арона. Він також розкритикував реакцію колишнього глави уряду, звинувативши його в спробі виставити себе жертвою політичного переслідування.

"Що посієш, те й пожнеш…", – написав Мадяр.

Допис Петера Мадяра у X. Джерело: Скриншот

Що відомо про справу Арона Орбана

Розслідування діяльності Арона Орбана та його ділових партнерів видання Telex розпочало після появи аудіозапису, на якому брат тодішнього прем'єр-міністра обговорював візові питання з Давідом Хеєм – людиною з оточення Віктора Орбана, яка працювала в Кабінеті прем'єр-міністра. Запис свідчив про зацікавленість Арона Орбана та його партнерів в оформленні віз для іноземців, однак частину заявок угорські органи влади блокували.

Журналісти встановили ділових партнерів Арона Орбана та з'ясували, що між ними й людьми, які вимагали повернути сплачені за оформлення документів гроші, виникали конфлікти. Один із чоловіків подав заяву до правоохоронців і передав слідчим докази, зокрема внутрішнє листування та аудіозаписи. Однак згодом заявник несподівано помер, а зібрані ним матеріали отримали журналісти Telex.

Брат Віктора Орбана Арон Орбан. Джерело: X/Magyar Péter

За інформацією видання, у межах розслідування свідчення давав в'єтнамський перекладач, який жив у Будапешті та мав інформацію про візові справи. Він був знайомий із кількома фігурантами, зокрема з діловими партнерами Арона Орбана, а також двічі зустрічався із самим братом колишнього прем'єра. За даними журналістів, перекладач навіть супроводжував його на одних із ділових переговорів у Веспремі.

Спочатку справу розслідувала Центральна слідча прокуратура Угорщини (KNYF), але згодом її передали до NVVH. За даними Telex, один із партнерів Арона Орбана, позначений ініціалами G.B., нещодавно вийшов із-під варти. Інший фігурант – М. Янош, відомий під прізвиськом Macsek, – також опинився на волі. За інформацією джерел видання, він не дав свідчень, які б викривали Арона Орбана.

Слідство може вийти на інших учасників візового бізнесу

За інформацією джерел Telex, до виборів розслідування просувалося повільно. Співрозмовники видання стверджували, що деякі політичні діячі нібито не хотіли, аби слідчі перевіряли інших учасників візового бізнесу, які мали впливові зв'язки в силових структурах.

Після виборів правоохоронці активізували слідчі дії. Джерела видання припускають, що метою могло бути якнайшвидше завершення справи, аби вона не вивела на інших впливових осіб.

Як писав OBOZ.UA, в Угорщині розпочали розслідування щодо колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто та його команди через використання дорогих приватних літаків для службових поїздок. За результатами перевірки, у 2022–2026 роках такі перельоти обходилися майже в шість разів дорожче, ніж аналогічні подорожі регулярними рейсами бізнес-класу.