"Бос босів": помер мексиканський наркобарон, якого вважали одним із найбільших контрабандистів в історії

У Мексиці у віці 80 років помер відомий наркобарон Мігель Анхель Фелікс Гальярдо, якого вважали одним із найвпливовіших наркоторговців в історії. Він очолював могутній Гвадалахарський картель, а в кримінальному світі був відомий під прізвиськами "Хрещений батько" та "Бос Босів".

Про це повідомляє BBC. За даними видання, Гальярдо помер у лікарні в рідному місті Гвадалахара, а з 1989 року перебував під вартою через причетність до масштабної наркоторгівлі.

Як Фелікс Гальярдо створив наркоімперію

Мігель Анхель Фелікс Гальярдо став однією з ключових постатей міжнародної наркоторгівлі у 1980-х роках. Саме він очолив Гвадалахарський картель, який у період стрімкого зростання торгівлі кокаїном фактично контролював значну частину наркотрафіку в Мексиці.

Наркобарон відігравав важливу роль у створенні співпраці між мексиканськими та колумбійськими злочинними угрупованнями. Зокрема, він налагодив партнерство з Медельїнським картелем Пабло Ескобара, що дозволило організувати масштабне постачання наркотиків до Сполучених Штатів.

Схема передбачала виробництво кокаїну в країнах Андського регіону та його подальше транспортування через територію Мексики до США. Такий підхід суттєво змінив міжнародний наркотрафік, а окремі його принципи збереглися донині.

За оцінками, у певний період близько 80% кокаїну, який потрапляв до США, походило від Медельїнського картелю. Організація Фелікса Гальярдо відігравала одну з головних ролей у його переправленні через мексиканський кордон.

На піку своєї могутності Гвадалахарський картель мав значний вплив не лише на кримінальний світ, а й на політичне життя Мексики. Злочинне угруповання контролювало цілі мережі правоохоронців та впливало на керівництво окремих штатів.

Убивство агента США та арешт наркобарона

Серйозні проблеми для керівництва картелю розпочалися у 1985 році після катувань та вбивства агента Управління боротьби з наркотиками США (DEA) Енріке "Кікі" Камарени.

Американський правоохоронець раніше виявив величезну плантацію марихуани в мексиканському штаті Чіуауа, яка належала злочинному угрупованню. Згодом її знищили, що викликало невдоволення керівників картелю.

Убивство Камарени спричинило одну з наймасштабніших операцій із розшуку злочинців, які США коли-небудь проводили в Північній Америці. Американські та мексиканські правоохоронці посилили переслідування керівництва наркоугруповання.

У 1989 році Фелікса Гальярдо затримали та засудили до тривалого ув'язнення. Відтоді він залишався під контролем держави.

У 2022 році через погіршення здоров'я наркобарону дозволили перейти під домашній арешт. Однак технічні проблеми з електронним браслетом стеження завадили його переведенню, тому він так і не зміг залишити місце ув'язнення на цих умовах.

Останні дні життя Фелікс Гальярдо провів у лікарні в Гвадалахарі, де й помер у віці 80 років.

Зв'язок з Ель Чапо та відображення в серіалі Netflix

Мігель Анхель Фелікс Гальярдо також відіграв важливу роль у кримінальній кар'єрі іншого відомого мексиканського наркобарона – Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана.

У 1980-х роках Гусман приєднався до організації Гальярдо та отримав відповідальність за логістику наркотрафіку. Саме цей досвід допоміг йому згодом створити власну масштабну злочинну мережу.

Після арешту Фелікса Гальярдо його наркоімперія поступово розпалася на окремі угруповання. Одним із них став картель Сіналоа, який очолив Ель Чапо.

У 2019 році американський суд засудив Гусмана до довічного ув'язнення за низку злочинів, зокрема торгівлю наркотиками та відмивання грошей.

Історія самого Фелікса Гальярдо стала основою для кількох телевізійних проєктів. Зокрема, його становлення як одного з наймогутніших наркобаронів Мексики показали в серіалі Netflix "Нарко: Мексика" (Narcos: Mexico), де також висвітлювали його зв'язки з Хоакіном Гусманом.

Нагадаємо, у Мексиці ліквідували лідера одного з найбільших наркокартелів Немесіо Осегеру Сервантеса, відомого як Ель Менчо. Він очолював злочинне угруповання "Нове покоління Халіско" та був одним із найбільш розшукуваних злочинців у Мексиці та США.

Як писав OBOZ.UA, влада Мексики перекинула близько 2 тисяч військовослужбовців до штату Халіско після масштабних заворушень, спричинених ліквідацією наркобарона Ель Менчо. Насильство охопило значну частину країни, а бойовики картелю блокували дороги.