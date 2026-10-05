Болсонару обійшов да Сілву: що відомо про результати виборів у Бразилії і коли буде другий тур

Президентські вибори в Бразилії вирішаться у другому турі, до якого вийшли чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва та Флавіу Болсонару. Після підрахунку 99% бюлетенів Болсонару набирає 47,03% голосів, а Лула – 45,16%.

Загалом у виборах брали участь 12 кандидатів, але ніхто не отримав необхідних для перемоги в першому турі 50%. Другий тур відбудеться 25 жовтня, повідомляє ВВС.

Як пройшов перший тур

Перед виборами опитування показували мінімальний розрив між Лулою та Болсонару, причому в більшості з них чинний президент трохи випереджав свого суперника. Водночас багато виборців ще не визначилися.

Лула назвав результат несподіваним: "Я був переконаний, що переможу в першому турі. Гра лише починається".

Болсонару заявив, що дуже задоволений результатом і бачить "реальну можливість" перемогти через три тижні.

Чотири роки тому Лула з невеликою перевагою переміг Жаїра Болсонару. Після цього прихильники його суперника штурмували парламент, а самого Жаїра Болсонару згодом визнали винним у спробі державного перевороту та засудили до 27 років ув'язнення.

Чому Жаїр Болсонару не бере участі

71-річний Жаїр Болсонару, який очолював Бразилію з 2019 до 2023 року, не бере участі у виборах через вирок. Через проблеми зі здоров'ям він перебуває під домашнім арештом, а також не може робити публічні заяви та публікації в соцмережах.

Водночас його син Флавіу балотується від правої Ліберальної партії. Під час старту кампанії його підтримав навіть образ батька, створений за допомогою штучного інтелекту.

За що виступають кандидати

80-річний Лула представляє ліву Робочу партію. Його прихильники серед головних досягнень називають програму грошових виплат малозабезпеченим Bolsa Família, завдяки якій мільйони бразильців змогли вийти з бідності.

Водночас Лулу критикують через екологічну політику, зокрема дозвіл на розвідувальне буріння біля гирла Амазонки. Президент пояснює, що доходи від нафти необхідні для фінансування переходу країни на відновлювані джерела енергії.

Флавіу Болсонару, 45-річний сенатор і старший син Жаїра Болсонару, вважається менш радикальним за батька, але загалом продовжує його політичну лінію. Він виступає за жорсткішу боротьбу зі злочинністю, збільшення термінів ув'язнення, доступнішу зброю та скорочення регуляторних вимог для фермерів.

Скандал, який вплинув на кампанію

Однією з головних тем перед виборами став скандал навколо банкіра Даніела Воркару, якого звинуватили у великій фінансовій афері.

Флавіу Болсонару визнав, що просив Воркару профінансувати байопік про його батька. Після появи аудіозапису цієї розмови бразильська поліція почала розслідування щодо Болсонару за підозрою у корупції та відмиванні грошей.

Скандал також торкнувся Лули через його політичного союзника – суддю Верховного суду Олександра де Мораєса. За даними поліції, Воркару телефонував йому та надсилав повідомлення, зокрема просив допомогти уникнути арешту. Мораєс заявив, що не робив нічого протизаконного.

Тепер Лула та Флавіу Болсонару продовжать боротьбу за президентське крісло у другому турі 25 жовтня.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив критику підходу Дональда Трампа до міжнародної політики. Це сталося під час інтерв’ю в Бразиліа, де він оцінив сучасну геополітичну ситуацію та дії США.