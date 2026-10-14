Болгарія планує "якомога швидше" приєднатися до ініціативи НАТО з протидії дронам у Чорному морі: що спонукало до такого кроку

Болгарія планує до 30 жовтня приєднатися до ініціативи НАТО з протидії безпілотникам у Чорному морі. Рішення ухвалили на тлі двох атак дронів на цивільні вантажні судна біля болгарського узбережжя протягом одного тижня, одна з яких призвела до затоплення судна та зникнення 11 членів екіпажу.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов під час парламентських слухань, повідомляє Reuters. За його словами, Софія прагне якомога швидше долучитися до проєкту НАТО.

Що змусило Болгарію посилити захист у Чорному морі

Безпосереднім приводом для рішення стала атака на два вантажні судна біля болгарського узбережжя 13 жовтня. Одне з них – HS Dignity під прапором Гвінеї-Бісау – зазнало удару дрона та затонуло, після чого 11 моряків зникли безвісти.

Наступного дня Міністерство транспорту Болгарії оголосило про припинення пошуково-рятувальної операції. Причинами назвали сильний вітер, погану видимість і високі хвилі, які ускладнювали подальші пошуки.

Ще два вантажні судна були атаковані в тих самих водах 6 жовтня. Таким чином, за один тиждень біля узбережжя Болгарії дрони пошкодили щонайменше чотири цивільні судна.

Серія атак продемонструвала, що війна Росії проти України створює дедалі більшу загрозу для комерційного судноплавства біля південно-східного флангу НАТО. Саме це спонукало Болгарію наполягати на посиленні оборонних можливостей Альянсу в Чорному морі.

Болгарія не звинувачує Росію прямо

Софія поки що не заявляла прямо, що саме Росія стоїть за атаками на цивільні судна. Водночас прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив 13 жовтня, що наслідки цих атак "вигідні Російській Федерації".

Після ударів Болгарія викликала посла Росії. Російська дипломатка в Софії Елеонора Митрофанова заявила, що не має інформації від Міністерства оборони РФ про атаки на торгівельні судна та не виключила, що за ними могла стояти третя сторона.

Як війна впливає на судноплавство в Чорному морі

Росія регулярно атакує українські порти на Чорному морі. Через це Україна дедалі активніше використовує дунайські порти та маршрути поблизу узбережжя країн НАТО – Болгарії та Румунії.

Водночас Україна посилила удари по російських суднах, які перевозять зерно, в інших районах Чорного моря, а також поблизу гирла Дону в Азовському морі.

На цьому тлі цивільне судноплавство в регіоні опинилося під дедалі більшим ризиком, а атаки біля болгарського узбережжя змусили Софію прискорити приєднання до спільних механізмів НАТО із протидії безпілотникам.

Що передбачає ініціатива НАТО

Ініціатива, до якої планує долучитися Болгарія, має посилити спроможності країн Альянсу виявляти та протидіяти безпілотникам у Чорноморському регіоні.

Для Софії це особливо важливо через безпосередню близькість болгарських територіальних вод до районів, де дедалі частіше застосовуються ударні дрони.

Відомо, що участь у цій ініціативі вимагає обов’язкового щорічного внеску в розмірі 220 000 євро, при цьому рішення залежить від оцінки фінансових можливостей країни.

"Попри все, Міністерство оборони оцінює, що ми можемо дозволити собі цю суму і що Болгарія дуже скоро приєднається до проєкту", – сказав Стоянов.

Як повідомляв OBOZ.UA, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Чорне море стало ще одним фронтом ескалації російської війни в Україні та наголосила, що це неприпустимо. Також вона "рішуче засудила" атаки безпілотників на торгові судна біля берегів Болгарії. Фон дер Ляйєн констатувала, що це наражає життя екіпажів на серйозну небезпеку і загрожує безпеці в Чорному морі.