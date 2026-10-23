Біля берегів Румунії затонуло судно, яке міг уразити дрон: є загиблий і зниклі безвісти

У Чорному морі поблизу румунського міста Констанца зазнало аварії та перекинулося комерційне судно Khoryv під прапором Коморських островів. На борту перебували 13 членів екіпажу, дев’ятьох вдалося врятувати, одна людина загинула, ще троє зникли безвісти.

Інцидент стався вранці 23 жовтня приблизно за 13 морських миль (24 км) на схід від Констанци, за межами територіальних вод Румунії. Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

Попередньо, судно могло зазнати удару безпілотника, після чого на його борту спалахнула пожежа.

Близько 10:00 за місцевим часом Центр морської координації в Констанці отримав повідомлення про пожежу на борту комерційного судна. Екіпаж подав сигнал лиха, після чого до місця події направили рятувальні судна.

Судно зазнало значних пошкоджень і перекинулося, виникла безпосередня загроза його затоплення. Інше комерційне судно, яке перебувало поблизу, допомогло підняти з води десятьох людей, однак один із врятованих уже був мертвий.

Дев’ятьох членів екіпажу згодом передали румунському судну берегової охорони. Рятувальники продовжують пошуки трьох зниклих безвісти моряків.

На борту Khoryv перебували десять громадян України та троє громадян Азербайджану. Якою була національність загиблого та зниклих безвісти, у наведених повідомленнях не уточнюється.

До операції залучили підрозділи Міністерства внутрішніх справ Румунії, берегову охорону та Агентство з порятунку людських життів на морі (ARSVOM). Для медичного забезпечення в порту Констанци підготували чотири автомобілі швидкої допомоги SMURD, мобільний реанімаційний підрозділ, спеціальний транспорт для постраждалих і мобільний медичний пункт.

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