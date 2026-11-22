Біля берегів Лівії морські дрони атакували підсанкційне судно, яке перевозить російську зброю. Відео

У Середземному морі неподалік міста Бенґазі на півночі Лівії 22 листопада було атаковано ще один російський корабель. Морські дрони вдарили по ролкеру ASCALON, яке перебуває під санкціями через перевезення вантажів військового призначення.

Як передає Anadolu Agency, це комерційне судно під мальтійським прапором, яке було уражене через кілька годин після вибуху на борту російського "Меркурія", що пришвартувався в порту. Нагадаємо: корвет проєкту 20380 класу "Стерегущий" "Меркурій" номінально входить до складу Чорноморського флоту РФ, але наразі діє з баз Північного флоту в Арктиці. Військовий корабель спалахнув і частково затонув.

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Що відомо про новий удар поблизу Лівії

Момент, коли безекіпажний надводний катер врізався в ASCALON, потрапив на відео. Повідомляється, що ролкер вийшов із порту Балтійськ (Калінінградська область РФ) і в момент обстрілу перебував недалеко від лівійського Бенґазі.

Telegram-канал Exilenova+ уточнив, що ASCALON (IMO 9198226) – це російський ролкер, власником якого є підсанкційна компанія ТОВ "М Лізинг". Судно перебуває під санкціями США та віднесене ГУР МО України до категорії перевізників вантажів військового призначення.

Додамо, що ролкер – це спеціалізоване вантажне судно, призначене для перевезення транспорту й будь-яких вантажів на колісній базі.

Уражене судно ідентифіковане... Джерело: Exilenova+ Розгорнути

Раніше ASCALON був частиною так званого Сирійського експресу, неодноразово фіксувався на території військово-морської бази Новоросійська, а у 2018 році доставляв із Росії до Китаю ракети для ЗРК С-400.

Наближення морського дрона. Джерело: Скриншот ролика

Вибух. Джерело: Скриншот ролика

15–16 жовтня 2026 року корабель разом із двома іншими російськими вантажними суднами завантажував військову техніку з бази ВМФ РФ у Балтійську. На супутникових світлинах було помічено БМП, БТР, бронеавтомобілі MRAP і логістичну техніку.

В останній день жовтня ролкер залишив Балтійськ у складі групи російських вантажних кораблів. У листопаді ASCALON рухався в напрямку Середземного моря.

Бенґазі (Лівія) на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

Як писав OBOZ.UA, 21 листопада у Фінській затоці за кілька кілометрів від російського кордону два БпЛА атакували вантажне судно, котре прямувало до Калінінграду із Санкт-Петербурга. Попередньо, це корабель SPARTA II. Він перебуває під санкціями США, підпорядковується міністерству оборони РФ і використовувалося для перевезення озброєння.